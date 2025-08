Farmacéuticos del Hospital Universitario de Puerto Real presentan avances en el tratamiento del cáncer endometrial

Un equipo de farmacéuticos del Hospital Universitario de Puerto Real han presentado los resultados del proyecto de investigación ‘Actualización terapéutica del cáncer endometrial con inestabilidad de microsatélites previamente tratado’, un estudio orientado a mejorar las opciones de tratamiento para mujeres con esta enfermedad.

El trabajo, firmado por Cristina Moreno Ramos, Manuel David Gil Sierra y María del Pilar Briceño Casado, ha sido respaldado por la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria (SAFH) mediante la concesión de una de sus Ayudas a la Formación e Investigación.

Los autores de la investigación han explicado que el objetivo de la misma ha sido realizar una evaluación de las alternativas terapéuticas del cáncer de endometrio con inestabilidad de microsatélites previamente tratado. «Este tipo de trabajos son imprescindibles en contextos clínicos con importantes novedades terapéuticas, como en el cáncer de endometrio», han comentado. añadiendo que «el uso de la inmunoterapia ante la aparición de nuevos biomarcadores es una estrategia terapéutica que, en algunas ocasiones, requiere de una valoración exhaustiva de la calidad de la evidencia científica».

Los datos obtenidos han sido publicados bajo el título de «Immunotherapy in advanced endometrial cancer with microsatellite instability: A systematic review» en la revista científica Farmacia Hospitalaria.

Los investigadores también han realizado otros trabajos sobre evaluación de medicamentos, como la intervención titulada ‘Immunotherapy Benefit Over Best Supportive Care in Hepatocellular Cancer With Child-Pugh B Dysfunction’ publicada hace unos meses en la prestigiosa revista JAMA Oncology. «En este análisis se pudo comprobar cómo interpretaciones inadecuadas de algunos estudios pueden influir en la aceptación de conclusiones precipitadas», ha afirmado el especialista Manuel David Gil Sierra.

Otro tipo de investigación que permite comparar los diferentes esquemas para una enfermedad, llamado meta-análisis, también ha sido recientemente desarrollado por componentes de este equipo de investigación. ‘Meta-análisis en red de inmunoterapias perioperatorias en cáncer de pulmón no microcítico’ en la revista Farmacia Hospitalaria y ‘Indirect treatment comparison of ivosidenib and other therapies in patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia’ en Future Oncology son algunos ejemplos del trabajo desarrollado por los profesionales del centro portorrealeño.

