Familias del CEIP Reggio reclaman las dos líneas suprimidas para su centro

Familias del CEIP Reggio de Puerto Real se han concentrado durante la mañana de este miércoles, tal y como anunciaron a través de Marea Verde de Puerto Real, para denunciar la supresión de dos unidades, una en infantil y otra en primaria.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Las madres y padres del CEIP Reggio pedían a la Delegación días atrás “que se mantenga la oferta inicial de dos unidades de manera que las familias tengan la libertad de optar a una plaza en dicho centro”. Algo que han reafirmado este miércoles a las puertas del centro educativo puertorrealeño. “Esperamos que estas plazas aparezcan, al menos en el primer curso de enseñanza obligatoria, porque actualmente en educación infantil de cinco años tenemos 25 niños matriculados”, indicaba Ana García, Presidenta del AMPA Entrevías del CEIP Reggio. Y es que, con el inicio del periodo de matriculación el pasado 1 de Marzo, dichas unidades no aparecen dentro de la oferta educativa del colegio.

“Este año, el centro no ha podido ofertar plazas para primero porque ya están cubiertas. Creo que es una necesidad que esa línea nos la mantengan”, indicó, sin que el miembro del AMPA hubiera recibido respuesta al respecto ante las peticiones que realizaron a la Junta de Andalucía, por lo que prevén nuevas movilizaciones.

Dicha convocatoria ha estado respaldada por parte de la FLAMPA de Puerto Real, con su presidenta Aurora Salvador, al frente; así como por Marea Verde Puerto Real, con Ignacio Casado; y delegado de la Junta de Personal Docente y delegado del sindicato USTEA, Juan José Ruiz.

“En un colegio como este, en el centro del pueblo, que es un colegio que no tiene ninguna otra cualidad aquí, ya que es trilingüe. Se han gastado un dinero en cambiar el amianto. Un dinero que ahora se va a tirar perdiendo líneas, es de mala gestión, de no rentabilizar un dinero público que es de todos y vamos a defender”, señaló Salvador. La Presidenta de la FLAMPA recordó que, en décadas pasadas, la falta de colegios públicos y la demanda obligó a la Junta de Andalucía a tirar de conciertos para escolarizar a todos los niños y niñas. “Ahora la natalidad ha bajado, vamos a hacer que las clases no estén masificadas y usemos las líneas que tenemos. Que los niños cumplan la distancia de seguridad, una ratio menor para tener una mayor calidad”, insiste. Por último, Salvador hablaba

Misma argumentación que Juan José Ruiz mostró ante los medios. “Desde hace bastantes años le estamos exponiendo al Delegado lo que está pasando en la pública. A priori se recortan unidades sin saber si van a tener bastante ratio o no. Son previsiones que hacen. Durante los últimos años hemos visto desmantelamiento de centros, incluso con líneas desapareciendo. A la enseñanza privada-concertada los tienen blindados y no hay manera de que recorten. Es un tratamiento injusto con la escuela pública”.

Por último Ignacio Casado, de Marea Verde Puerto Real y CGT, declaró que “hemos venido aquí a defender la escuela pública, ante el trato discriminatorio que la Delegación tiene de nuevo frente a ella en favor de la privada-concertada. No es de recibo que el único centro público de Puerto Real sea al que se le recorta una unidad cuando hay demanda y está rodeado de tres centros privados-concertados a las que no se les quita y tienen mucha menos demanda que este. Se demuestra la falacia de la libre elección de centros que dice el Consejero de Educación. Se demuestra que para la pública no existe, solo para la privada”.

La Junta explica sus previsiones iniciales

Ante las protestas, la Junta de Andalucía en Cádiz afirma que “la planificación de la oferta de plazas para el curso 21-22 está en una fase inicial”. Por otro lado, fuentes consultadas por Puerto Real Hoy han afirmado que, “una vez termine el proceso de escolarización, el 31 de marzo, se sumarán las unidades que sean necesarias, como ocurre en cada curso escolar”

Asimismo, recuerdan que “refuerzo de 7.000 docentes en la red pública ha facilitado un incremento equivalente a más de 4.000 unidades de funcionamiento, entre Primaria y Secundaria, en este curso 20-21, que están gestionando los centros según sus necesidades”.

PUBLICIDAD