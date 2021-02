Marea Verde Puerto Real exige a Educación el mantenimiento de todas las unidades en el CEIP Reggio

“El cierre de estas unidades antes del proceso de escolarización, según la Marea, “constituye una clara discriminación hacia la escuela pública de Puerto Real por parte del Delegado de Educación, Miguel Andreu, ya que cierra estas unidades en este centro público, único centro público de todo el centro del pueblo, y no lo hace con los tres centros privados concertados aledaños, impidiendo así la libre elección de las familias que no pueden optar a esas unidades públicas y sí a todas las privadas concertadas”.

