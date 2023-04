Elena Amaya (PSOE) presenta su candidatura pidiendo “confianza” el próximo 28 de Mayo

El PSOE de Puerto Real, con Elena Amaya al frente, presentó su candidatura al completo para las próximas elecciones municipales del 28 de Mayo. Amaya contó con los miembros de su lista además de la presencia del Presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz-Boix.

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, defendió la brillante hoja de servicios de la alcaldesa Elena Amaya en Puerto Real donde ha pedido el respaldo mayoritario de los puertorrealeños y puertorrealeñas “para poder mantener el rumbo porque el PSOE va por el buen camino”.

Ruiz Boix ha destacado “la fuerza de una alcaldesa peleona para su pueblo” que tras ponerse en la piel de los alcaldes desde el Gobierno de la Diputación donde fue diputada, asumió en 2019 el reto de devolver al PSOE a la Alcaldía. “Elena heredó un ayuntamiento roto, con deudas, en desorden y ha logrado devolver la normalidad en su funcionamiento, ya que ahora hay presupuestos, hay una Relación de Puestos de Trabajo y las cuentas han mejorado”, ha explicado el dirigente socialista que ha recordado como “cuando en las primeras navidades no tenía luces y se fue a Puente Genil y se trajo la bola más grande para acá”.

“Se arremanga para currar y lo da todo”, ha resaltado el secretario general poniendo ejemplos de colectivos con los que ha trabajado “con especial sensibilidad” como los saharauis yendo hasta los campamentos de Tinduf o las asociaciones de mujeres víctimas de violencia de género “que hemos visitado y donde se podía observar que encontraron en Elena alegría, amistad, confianza, nada de relación impostada porque ella está pendiente de que no les falte de nada”.

Ruiz Boix ha destacado el enorme trabajo realizado por Elena Amaya con los distintos ministros del Gobierno de España para traer carga de trabajo a los astilleros “donde próximamente va a cortarse chapa porque, como dice ella, las familias de Puerto Real lo que necesitan es que se corte chapa y haya barcos, no solo energía renovable”.

“Otra de las tareas que he compartido con ella son los comedores escolares en una lucha contra la pasividad del Gobierno de la Junta, ese que también da la espalda a la sanidad pública y que provoca colas de espera en Atención Primaria, algo que no había pasado nunca”, ha apuntado para recordar “los tiempos de la pandemia en los que la delegada no cogía el teléfono a los ayuntamientos”.

Por último, Ruiz Boix ha agradecido a los vecinos de la localidad su rechazo a los partidos políticos de derecha que apenas tienen presencia municipal y les ha pedido que sigan apostando por “la izquierda real, la que resuelve los problemas frente a otros proyectos que no son capaces de sumar”. “Un respaldo mayoritario que afiance el proyecto del PSOE para no volver al pasado y donde el único pacto de Elena Amaya sea con su pueblo porque se merece avanzar y crecer hasta llegar a los 50.000 habitantes para conseguir más aportación del Estado”, ha concluido.

Por su parte, la candidata a la reelección ha recordado “los años complicados de la pandemia” lo que no le ha impedido desarrollar gran parte del programa que tenía previsto en este mandato. Así, se ha referido a la aprobación de presupuestos “que no era normal”, el pago a proveedores, y sobre todo, una gestión basada en la optimización de los recursos financieros para una mejor prestación de los servicios públicos adecuando la ejecución de los programas de gastos que sustentasen y dieran una cobertura adecuada a las políticas públicas.

Amaya “va por el buen camino”, como dice el eslogan de campaña con un programa de 28 medidas para el 28M con el que espera “fomentar y seguir desarrollando el proyecto +Ciudad”. “Cuando iniciamos este camino había quienes decían que estábamos vendiendo humo, pues hace dos semanas recogíamos de manos de la ministra Diana Morant el reconocimiento de “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” y entrabamos a formar parte dentro de la Red Innpulso con todo lo bueno que ello conlleva”, ha señalado para asegurar que “seguiremos trabajando por un desarrollo urbano sostenible”.

Entre sus propuestas de futuro figura culminar con la municipalización del servicio de Transporte urbano de autobuses y mejorar considerablemente en movilidad urbana. “Seguiremos trabajando en tener una ciudad saludable y para ello es imprescindible tener un Plan de arbolado municipal con una plantación sostenible y autóctona de Puerto Real”, ha destacado.

En el ámbito social, Amaya plantea incrementar las medidas de apoyo y acceso a servicios de Salud Mental y más vivienda accesible. En este sentido, anuncia que su equipo de Gobierno asumirá propuestas que la APDHA ha trasladado de cara a estas elecciones como “vivir la identidad de género en libertad pues es un derecho humano, unos servicios sociales Públicos, universales y de calidad, el derecho a una vivienda y a un trabajo digno, porque la salud es un derecho humano trabajaremos por el derecho a un planeta saludable”.

La alcaldesa “agradecida a sus vecinos y vecinas” les pide su confianza para continuar con su proyecto de dinamización del comercio local con la creación de centros logísticos para fomentar la economía circular en el comercio local; el arreglo de los Parques Infantiles que se nos han quedado pendiente, el Pabellón municipal y salas de barrios; Calistenia que está pendiente de ejecutar o la Casa de las Columnas para proyectar una agenda cultural anual.

De su equipo “con garra” ha destacado “su capacidad, compromiso, unidad, solvencia y lo que es fundamental un sentimiento por su pueblo que no conoce fronteras”.

FUENTE: PSOE – Agrupación Provincial de Cádiz