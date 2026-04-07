El Teatro Principal acogerá las XXI Jornadas de Teatro ‘Alfredo Los’ del 30 de abril al 15 de mayo

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y el presidente del Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real, Manuel Villalpando, presentaron hoy las XXI Jornadas de Teatro ‘Alfredo Los’, que se celebrarán del 30 de abril al 15 de mayo en el Teatro Principal.

La iniciativa, organizada por el Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real, con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, reúne a siete compañías gaditanas que ofrecerán distintas propuestas de comedia a lo largo de tres semanas.

En el acto, también participaron la vocal de artes escénicas del Ateneo, Soledad Fresno, y representantes de las compañías participantes. Las jornadas rinden homenaje a Alfredo Los, exconcejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento y gran aficionado al teatro, que impulsó las primeras quince ediciones de este ciclo.

Aurora Salvador destacó que «las Jornadas de Teatro se retomaron en 2022 gracias al trabajo del Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real. Son una oportunidad única para disfrutar de nuestro Teatro Principal con una programación extraordinaria que nos hará reír, disfrutar y también pensar».

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Por su parte, Manuel Villalpando señaló que «desde la creación del Ateneo, uno de nuestros propósitos fue recuperar las Jornadas de Teatro de Alfredo, que tuvieron un gran prestigio incluso a nivel nacional. Decidimos rendirle homenaje poniendo su nombre a esta cita y retomándola en 2022, como reconocimiento a su labor y afición al teatro».

El presidente agradeció además la colaboración permanente de la Universidad de Cádiz, que participará a través de la compañía Phersu, integrada por estudiantes y profesorado y presente en cada edición.

La programación comprende las siguientes representaciones:

30 de abril: ‘La Consulta’, de Histriónicos del Ateneo de Jerez.

2 de mayo: ‘Pasacalles’, de Ida y Vuelta.

7 de mayo: ‘Artos de Amor’, de Desencajado’s Teatro.

8 de mayo: ‘Bar adentro’, de Las Ibéricas.

12 de mayo: ‘Más sana que una manzana’, de Pequeños Duendes.

14 de mayo: ‘No echen a perder la comedia’, de Phersu Teatro.

15 de mayo: ‘Ubú en Pelukas’, de Estudio 21 Teatro.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real