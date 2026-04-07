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Nuevos cursos gratuitos de competencias digitales para mayores en Puerto Real

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real pone en marcha cursos presenciales gratuitos de competencias digitales, dirigidos a personas a partir de 60 años, con el objetivo de reducir la brecha digital y favorecer la inclusión tecnológica.

La iniciativa se desarrolla dentro del proyecto YoConecto y tendrá lugar en el Centro Cultural Rosa Butler, donde se impartirán distintos talleres prácticos para mejorar el manejo de herramientas digitales en la vida cotidiana.

Los cursos se estructuran en varios talleres temáticos, todos ellos impartidos los lunes y miércoles, de 17:00 a 20:00 horas, con el siguiente calendario:

  • Taller 1. Iniciación al mundo digital
    13, 15, 20 y 22 de abril.
  • Taller 2. Comunica con confianza: WhatsApp y Telegram
    27 y 29 de abril, 4 y 6 de mayo.
  • Taller 3. Apps para gestionar trámites en Internet
    11, 13, 18 y 20 de mayo.

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Posteriormente, del 25 y 27 de mayo y 1 y 3 de junio de 2026, el grupo de participantes podrá elegir uno de los siguientes talleres:

  • Taller 4. Tecnología para tu bienestar: salud en la era digital.
  • Taller 5. Seguridad: protege tu mundo digital.
  • Taller 6. Ocio digital: apps para disfrutar.

La inscripción es gratuita y puede realizarse llamando al teléfono 856 213 381.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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