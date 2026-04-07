La Peña Cádiz CF de Puerto Real celebra su Semana Cultural del 13 al 19 de abril con un homenaje al deporte local

La Peña Cádiz C.F. de Puerto Real celebrará del 13 al 19 de abril su tradicional Semana Cultural, una cita que este año pone un acento especial en el deporte puertorrealeño.

Uno de los actos centrales del programa será el homenaje a la historia, el presente y el futuro del deporte en Puerto Real, que se celebrará el jueves 16 de abril, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Rosa Butler, en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Real.

El presidente de la peña, David Chanivet, señalaba que «este año hemos querido dedicar un día entero al deporte de Puerto Real porque creemos que hay que darle la importancia que tiene». Chanivet explicaba que se ha contactado con representantes de numerosos clubes y disciplinas, tanto actuales como históricas, para ofrecer una muestra representativa del potencial deportivo de la localidad. «No están todos los que son, pero sí una representación de lo que hemos podido organizar hasta ahora. Si esta iniciativa funciona, el próximo año se invitará a más colectivos», añadía, animando además a quienes quieran sumarse a ponerse en contacto con la peña.

En el acto del jueves estarán representadas disciplinas como baloncesto, tiro al plato, tiro con arco, vela, fútbol sala, ciclismo inclusivo, natación, kárate y gimnasia rítmica, en un evento que pretende reconocer el peso histórico y actual del deporte local y a las personas que han contribuido de forma destacada a su desarrollo en Puerto Real.

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Por su parte, Pepe Crespo, vinculado durante muchos años al baloncesto local, destacó el alto nivel deportivo existente en la localidad en disciplinas muy diversas, con logros a nivel nacional, autonómico e incluso internacional. «Hay deportistas que han participado en Juegos Olímpicos y árbitros que han pitado a nivel europeo y mundial. Mucha gente no lo sabe y creemos que es importante ponerlo en valor», señalaba.

La Semana Cultural se completa con un programa variado de actividades. El lunes 13 tendrá lugar el pregón inaugural a cargo de Pepe Mata, gerente de la Fundación Cádiz C.F. El martes 14 se celebrará una mesa redonda con periodistas, y el miércoles se abordará el vínculo entre el Carnaval y el Cádiz C.F. El viernes tendrá lugar una mesa redonda con exjugadores históricos del club, mientras que el sábado se organizará una convivencia con socios y socias de la peña y la entrega de premios a jugadores del Cádiz de la pasada temporada. La programación concluirá el domingo, Día del Socio/a, disfrutando del partido del Cádiz C.F. a la una de la tarde en la sede de la entidad.

Los actos se celebrarán a las 19:00 horas en la sede de la peña, situada en la calle Sagasta a excepción de los del jueves y viernes que serán en el Centro Cultural Rosa Butler a la misma hora.

La concejala de Deportes, Virginia Mena, ha agradecido a la Peña Cádiz C.F. de Puerto Real su labor y su interés por visibilizar el potencial del deporte local, destacando iniciativas como el acto del jueves 16, e invitando a la ciudadanía a participar y asistir a las actividades programadas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real