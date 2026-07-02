El Río San Pedro se moviliza y exige la continuidad de la Oficina de Correos

Un gran número de vecinos y vecinas del Río San Pedro se concentraron hoy a las puertas de la Oficina de Correos para exigir la continuidad del servicio postal y la permanencia del código postal 11519.

La respuesta ciudadana ha sido masiva, con participación de personas jóvenes y mayores que han llenado la calle. También han estado presentes los representantes políticos de Puerto Real, sin distinción de colores, unidos a una sola voz para pedir a Correos que descarte su cierre en el futuro.

«Hoy el barrio ha hablado y grita: Correos no se cierra», han señalado los vecinos activos. «El Río San Pedro ha estado en la calle, sin banderas que no sean las del propio barrio en sí. Eso ha sido precioso».

Los vecinos organizadores agradecen la unión mostrada, el apoyo de los distintos partidos políticos, del Ayuntamiento de Puerto Real, y de todas las personas que han impulsado la paralización del cierre. Mención especial a la pancarta que se ha regalado al barrio y a los vecinos y vecinas «con nombres y apellidos» que han trabajado para que la voz del Río «haya sonado en toda la Bahía».

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Una victoria a «medias» y «alerta máxima»

Los vecinos advierten que, pese a la movilización de hoy, «esto es una victoria a medias. No podemos quedarnos dormidos».

Alertan de que, si se relaja la presión, el barrio se arriesga a quedarse sin Oficina de Correos, sin el 11519, y «con la puñetera faena de tener que ir en coche, bus o yo qué sé» para realizar cualquier gestión postal.

Los vecinos recuerdan que la oficina es rentable y que el local es cedido sin coste para Correos. «Que no nos cuenten cuentos. Esto parece un capricho más que otra cosa», denuncian.

Por ello, los vecinos anuncian que «estaremos alerta» y convocan a toda la ciudadanía a la próxima acción si se tiene conocimiento de cualquier indicio de posible cierre.