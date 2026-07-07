Un millar de hogares de Puerto Real disponen ya de sus kits para el reciclaje de residuos orgánicos

Puerto Real sigue dando pasos en la implantación de la recogida separada de biorresiduos mediante el contenedor marrón, una iniciativa impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento y la empresa pública GEN que tiene como objetivo mejorar las tasas de reciclaje, reducir la cantidad de residuos depositados en el contenedor gris y avanzar hacia un modelo más sostenible de gestión de residuos.

Hasta el momento, alrededor de un millar de hogares puertorrealeños disponen ya de sus kits de orgánica, compuestos por un cubo aireado de 10 litros, un rollo de bolsas compostables y material informativo para facilitar la correcta separación de los residuos en el ámbito doméstico.

La campaña informativa, desarrollada por la empresa Hyla Formación desde el pasado mes de marzo, ha incluido charlas en centros educativos de Primaria y Secundaria, encuentros con colectivos y asociaciones vecinales y un amplio trabajo de información directa a la ciudadanía. En concreto, se han visitado 3.328 viviendas mediante el sistema puerta a puerta y se han distribuido 8.074 folletos informativos a través de buzoneo en diferentes zonas de la localidad.

Actualmente, el reparto de kits continúa realizándose los martes en el Centro Cívico Río San Pedro, los jueves en la Sala de Barrio 512 y los viernes en el Centro Cultural Rosa Butler, en horario de 9:00 a 13:30 horas. Estos puntos están dirigidos de manera exclusiva a residentes de las zonas 1, 2 y 3, mientras que el Ayuntamiento irá anunciando progresivamente nuevas ubicaciones para llegar al resto del municipio.

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Asimismo, durante las próximas semanas y hasta el mes de septiembre se desarrollarán stands informativos para resolver dudas y seguir fomentando la participación ciudadana. Las mesas estarán ubicadas los miércoles en la Plaza de Correos, los jueves en la confluencia de Calle Nueva con Calle de la Plaza, los viernes en el mercadillo del Paseo Marítimo y Mercado de Abastos, y los sábados en el Mercado de Abastos.

En paralelo, ya se han instalado 55 contenedores marrones en distintos puntos del municipio. La previsión es alcanzar los 70 en las próximas semanas y 150 más adelante.

El concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, ha destacado la buena acogida que está teniendo la iniciativa y ha animado a la ciudadanía a sumarse al nuevo sistema. «La respuesta de los vecinos y vecinas está siendo muy positiva. Cada vez existe una mayor conciencia sobre la importancia de separar correctamente los residuos orgánicos y sobre los beneficios ambientales y económicos que ello supone para Puerto Real», ha señalado.

Canca ha recordado que la materia orgánica representa una parte muy importante de los residuos generados en los hogares. «Solo durante 2025 se depositaron en el contenedor gris cerca de 17,7 millones de kilos de residuos y aproximadamente el 40% correspondía a materia orgánica. Separar correctamente esa fracción nos permitirá reducir la cantidad de residuos destinados a eliminación y transformarlos en recursos útiles como compost o energía renovable».

El edil también ha querido subrayar que la implantación del contenedor marrón responde a una obligación legal y no a una decisión arbitraria de la administración local. «Estamos dando cumplimiento a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece la recogida separada de los biorresiduos por parte de las entidades locales. Además de cumplir la normativa, estamos construyendo un municipio más sostenible y preparado para los retos ambientales del futuro», ha afirmado.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que en el contenedor marrón deben depositarse restos de fruta y verdura, carne y pescado, cáscaras, pan, comida sobrante, posos de café e infusiones y pequeños restos de jardinería. Asimismo, se destaca que la apertura mediante tarjeta identificativa permitirá implantar sistemas de pago más justos vinculados al grado de separación de residuos realizado por cada hogar.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real