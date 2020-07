A un paso de División de Honor. A dos pasos de volver a la ansiada Tercera División. El Puerto Real CF tendrá, a partir de las 21.30 h. de hoy sábado en el estadio Antonio Gallardo de Arcos de la Frontera la oportunidad de seguir escalando categorías en su objetivo de regresar al lugar que históricamente nunca tuvo que abandonar.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Pero antes de pensar en Tercera División, el equipo verdiblanco intentará el asalto a División de Honor, categoría a la que ascenderá si derrota al Balón de Cádiz CF en la final del Play Off exprés de Primera Andaluza, consiguiendo así el que sería su segundo ascenso de forma consecutiva.

El Puerto Real CF, que derrotó en la primera de las semifinales al Ubrique UD por 4-2 tras la disputa de la prórroga, llegará al partido decisivo dispuesto a certificar su condición de primer clasificado en la Primera Andaluza antes de que se parara la competición por la pandemia del Covid-19.

Además, el equipo verdiblanco, intentará repetir el resultado del único encuentro que le enfrentó al filial cadista durante el curso, al que derrotó en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz “El Rosal” a mediados del mes de noviembre por 1-2.

Por su parte, el Balón de Cádiz CF llegará a esta final tras derrotar al Jerez Industrial por 0-1, ocupando la tercera posición clasificatoria cuando la liga puso su punto y aparte, siendo el segundo equipo máximo goleador y el tercero menos goleado.

Pan Fernández será el colegiado designado para dirigir este encuentro entre el conjunto de La Villa y el filial cadista.

“Final de finales”

Simón Carro, auxiliar técnico del Puerto Real CF, atendió a Puerto Real Hoy, comentando que el Puerto Real CF llega a esta final del play-off “con muchísima ilusión. Para nosotros es otra final donde tenemos que dar la cara y el resto, es para lo que hemos estado trabajando todos. Para nosotros es fundamental como personas, como equipo y para la institución, ya que sería importantísimo ascender y seguir sacando la cabeza tanto en el panorama provincial como autonómico, para volver a estar ahí”.

“Vamos con humildad, cautela, respeto al rival y mucho trabajo. Hay que tener fe, confianza, tranquilidad y seguridad y afrontar la final de las finales, aunque cada partido para nosotros ha sido una final. Estamos donde queremos, nadie nos ha regalado nada y hay que aprovechar la oportunidad”, afirmó.

Sobre el equipo cadista, Simón puntualizó esperar “un equipo muy técnico, muy trabajado tácticamente y que sabe a lo que juega. Los chavales quieren llegar a profesionales y eso les hace ser conscientes de lo que hacen en cada momento para poder seguir evolucionando en sus carreras”.

Además, Simón hizo balance de sus siete años en el Puerto Real CF, así como del apoyo recibido por la localidad sobre todo en los últimos días: “esta es mi séptima temporada en el club, he pasado desde llevar balones de mis hijos al entrenamiento…hasta esta época que es la mejor en estos siete años”.

“No soy de Puerto Real pero sé más o menos la historia y afición del club y se está sintiendo que poco a poco, y durante esta semana, el apoyo de personas y empresas de la localidad, algo que es importantísimo para La Villa y el club. Hay que volver a lo que fue el Puerto Real CF en el Sancho Dávila, para ello necesitamos un campo lo antes posible, si no no volverá a pasar. Los clubs de la localidad y los niños que juegan a fútbol lo necesitan para evolucionar, si no se perderán”.

“Nosotros estamos de paso, el club está ahí, y cuanto más alto esté el club, mejor para la localidad, aficionados y todos”, finalizó.

“Muchas ganas e ilusión” por parte cadista

Juanma Cruz, entrenador del Balón de Cádiz CF y con pasado verdiblanco, también ha destacado las “muchas ganas e ilusión” con las que llega el filial cadista a esta final por el ascenso.

El técnico ha declarado además que “las claves del partido serán muy parecidas como la semifinal contra el Jerez Industrial, ya que el rival tiene jugadores de superior categoría. Nosotros competimos muy bien y puede que el dominio del juego sea alterno”.

PUBLICIDAD