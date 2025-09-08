El PSOE Puerto Real señala «los deberes para el inicio de curso del gobierno de Aurora Salvador»

El PSOE de Puerto Real ha vuelto a denunciar «la incapacidad de Aurora Salvador para gobernar la Villa. Tras más de dos años de mandato, la ciudad se encuentra en un estado de abandono, con calles sucias y rotas, contenedores desbordados, zonas ajardinadas totalmente quemadas, falta de actividades y nuevos proyectos y, un claro deterioro en general, lo que produce en la ciudadanía una sensación de pesimismo e incertidumbre que resulta inaguantable».
«La herencia positiva que dejó el anterior gobierno socialista se ha agotado y el actual equipo de gobierno de la Confluencia solo ha sabido aprovecharla para hacerse fotos y vender como propios proyectos que eran fruto de la gestión socialista».
«Desde el PSOE queremos seguir aportando ideas y marcar una hoja de ruta de acciones básicas y que, deberían abordarse de manera inmediata para mejorar la situación de Puerto Real:
- Presentación de los presupuestos municipales con urgencia.
- Solución a los problemas de personal.
- Mantenimiento urbano y de los polígonos industriales.
- La limpieza de calles y zonas verdes.
- Promoción turística de la ciudad.
- Culminación de las ofertas de empleo público.
- Negociar con otros organismos la captación de nuevas subvenciones.
- La búsqueda de inversores para acometer nuevos proyectos en Puerto Real.
- La puesta en marcha de más vivienda pública.
- El impulso al comercio y la hostelería local.
Los socialistas aseguran que «nunca pensaron que tendrían que recordarle a un gobierno local lo que debe hacer en cuestiones tan elementales para el funcionamiento del municipio. Sin embargo, tras un verano marcado por una pobre y desorganizada programación cultural y de ocio, el hartazgo vecinal es evidente y obliga a exigir a Aurora Salvador que se ponga a trabajar. Puerto Real no puede seguir en manos de un gobierno desinteresado y sin rumbo».
«Los socialistas de Puerto Real queremos reiterar nuestro compromiso con los vecinos y vecinas y queremos recalcar una vez más que cuando los socialistas volvamos al gobierno municipal tras las próximas elecciones, todas estas tareas se pondrán en marcha con rigor y eficacia. Queremos que la ciudadanía se sienta orgullosa de su municipio, y eso solo será posible con un gobierno que trabaje y gestione», finalizan.
FUENTE: PSOE Puerto Real