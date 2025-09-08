El PSOE Puerto Real señala «los deberes para el inicio de curso del gobierno de Aurora Salvador»

El PSOE de Puerto Real ha vuelto a denunciar «la incapacidad de Aurora Salvador para gobernar la Villa. Tras más de dos años de mandato, la ciudad se encuentra en un estado de abandono, con calles sucias y rotas, contenedores desbordados, zonas ajardinadas totalmente quemadas, falta de actividades y nuevos proyectos y, un claro deterioro en general, lo que produce en la ciudadanía una sensación de pesimismo e incertidumbre que resulta inaguantable».

«La herencia positiva que dejó el anterior gobierno socialista se ha agotado y el actual equipo de gobierno de la Confluencia solo ha sabido aprovecharla para hacerse fotos y vender como propios proyectos que eran fruto de la gestión socialista».

«Desde el PSOE queremos seguir aportando ideas y marcar una hoja de ruta de acciones básicas y que, deberían abordarse de manera inmediata para mejorar la situación de Puerto Real:

Presentación de los presupuestos municipales con urgencia. Solución a los problemas de personal. Mantenimiento urbano y de los polígonos industriales. La limpieza de calles y zonas verdes. Promoción turística de la ciudad. Culminación de las ofertas de empleo público. Negociar con otros organismos la captación de nuevas subvenciones. La búsqueda de inversores para acometer nuevos proyectos en Puerto Real. La puesta en marcha de más vivienda pública. El impulso al comercio y la hostelería local.

Los socialistas aseguran que «nunca pensaron que tendrían que recordarle a un gobierno local lo que debe hacer en cuestiones tan elementales para el funcionamiento del municipio. Sin embargo, tras un verano marcado por una pobre y desorganizada programación cultural y de ocio, el hartazgo vecinal es evidente y obliga a exigir a Aurora Salvador que se ponga a trabajar. Puerto Real no puede seguir en manos de un gobierno desinteresado y sin rumbo».

«Los socialistas de Puerto Real queremos reiterar nuestro compromiso con los vecinos y vecinas y queremos recalcar una vez más que cuando los socialistas volvamos al gobierno municipal tras las próximas elecciones, todas estas tareas se pondrán en marcha con rigor y eficacia. Queremos que la ciudadanía se sienta orgullosa de su municipio, y eso solo será posible con un gobierno que trabaje y gestione», finalizan.

FUENTE: PSOE Puerto Real