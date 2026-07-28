Puerto Real celebra la Noche Blanca el 31 de julio

La delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real organiza la Noche Blanca 2026, una edición con un amplio programa de actividades culturales, artísticas y de ocio que se desarrollará el viernes 31 de julio a partir de las 20:00 horas.

El evento cuenta con el patrocinio de Epresa y la Asociación de Comerciantes de Puerto Real, y con la colaboración de La Máquina Creativa, el Club Fotográfico 76 Juan Rivera y el Ateneo Literario, de Artes y de Ciencias de Puerto Real. El comercio local ampliará su horario habitual durante toda la jornada.

El programa incluye 14 propuestas distribuidas en distintos puntos del municipio: exposiciones, concursos, teatro de calle, música, danza y actividades participativas.

La concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, ha señalado que «la Noche Blanca es una noche en la que sacamos la cultura a la calle; este año hacemos una apuesta especialmente fuerte». La edil ha agradecido el patrocinio y la colaboración de las entidades participantes, y ha animado a toda la ciudadanía a salir a la calle, disfrutar y participar en las actividades.

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PROGRAMACIÓN COMPLETA

A partir de las 20:00 horas

Exposición ‘Pintaletras’, de La Máquina Creativa, en el Centro Cultural Rosa Butler.

IX Concurso de Microrrelatos del Ateneo Literario, de Artes y de Ciencias de Puerto Real.

Jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación de la Cultura, ubicado en la Iglesia de San José.

Concurso de fotografía ‘La luz de Puerto Real’, del Club Fotográfico 76 Juan Rivera, con una temática relacionada con el evento.

‘Instantes revelados: photocall urbano’, a cargo del Club Fotográfico 76 Juan Rivera, en la Plaza de Jesús, donde los miembros del club fotografiarán a quienes deseen posar.

A partir de las 20:30 horas

Representación de títeres ‘Viajeros del carrusel’, de la compañía Ángeles de Trapo, en la Plaza de Jesús.

A partir de las 21:00 horas

Piano abierto a disposición de cualquier persona que desee tocarlo, en la calle Cruz Verde.

A partir de las 21:15 horas

Pasacalles musical a cargo de la Orquesta Caballati, que recorrerá la calle La Plaza.

A partir de las 21:30 horas

‘Arte con fuego y luz. Fotografía con lana de acero’, actividad de light painting organizada por el Club Fotográfico 76 Juan Rivera en la Punta del Muelle. La técnica consiste en prender este material y hacerlo girar en círculos para proyectar chispas luminosas en la oscuridad.

A partir de las 22:00 horas

Visita teatralizada a cargo de la compañía De ida y vuelta, con salida desde la Plaza de Jesús. Requiere inscripción previa en el teléfono 856213376.

Final del XLIII Concurso de Cante por Livianas de la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real, en el Centro Cultural Rosa Butler. Entrada libre hasta completar el aforo.

A partir de las 22:30

‘Danza: habitarnos’, a cargo de Espacio La Kinesfera, en la Plaza Poeta Rafael Alberti.

A partir de las 23:00 horas

‘Baile: reina y damas de la feria’, bajo la dirección de Tere Andreu.

A partir de las 23:30 horas

Concierto de Tótem Ensemble, con un repertorio dedicado a Coldplay e Imagine Dragons, en la Plaza Poeta Rafael Alberti.

IX Concurso de Microrrelatos del Ateneo Literario, de Artes y de Ciencias de Puerto Real.

El concurso establece dos categorías, para menores y para mayores de dieciocho años. En cada una se otorgará un premio consistente en un diploma acreditativo y un vale para canjear por libros en los establecimientos colaboradores.

Los microrrelatos tendrán una extensión máxima de 250 palabras. La participación se formalizará mediante su publicación en la página de Facebook del Ateneo Literario de Puerto Real, incluyendo el hashtag #NocheBlancaPR2026 e indicando la categoría en la que se participa. Además, será necesario enviar un correo electrónico a ateneoliterariopr@gmail.com con el nombre, la edad y el número de teléfono móvil del participante, así como el texto presentado a concurso.

El plazo de entrega se abrirá el viernes 31 de julio a las 20:00 horas y se cerrará el 1 de agosto a las 00:30. El fallo del jurado se dará a conocer el sábado 7 de agosto, durante la presentación de la antología de Manuel Fernández Vaca.

Concurso fotográfico ‘La luz de Puerto Real’, del Club Fotográfico 76 Juan Rivera.

Podrá participar cualquier persona mayor de edad, y los menores previa autorización de sus padres o tutores. Las fotografías deberán estar relacionadas con la Noche Blanca: actividades, patrimonio, comercio, cultura, iluminación, ambiente o cualquier detalle representativo del espíritu del evento.

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías, realizadas durante la celebración de la Noche Blanca 2026. Se admitirán imágenes en color o en blanco y negro; no se aceptarán fotografías generadas mediante inteligencia artificial.

Las fotografías podrán enviarse hasta las 23:59 del 5 de agosto de 2026 al correo electrónico cf76juanrivera@gmail.com, indicando el nombre del autor, un teléfono de contacto y el título de las fotografías. Deberán enviarse en formato JPG, sin marcas de agua ni firmas. Las personas identificables que aparezcan en las imágenes deberán haber dado su consentimiento para la captación y el uso de su imagen, siendo el participante responsable de ello.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real