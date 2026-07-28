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El Ayuntamiento de Puerto Real organiza visitas guiadas al nuevo Mercado de Abastos a partir del 31 de julio

Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación de Turismo, pondrá en marcha a partir del 31 de julio un programa de visitas guiadas al nuevo Mercado de Abastos.

La iniciativa permitirá a la ciudadanía de la localidad y visitantes conocer de primera mano las instalaciones del edificio.

Las visitas se realizarán los lunes y jueves, con dos pases diarios, a las 10:00 y a las 11:00 horas. Cada grupo tendrá un carácter reducido, con un cupo máximo de 10 personas por pase.

La participación requiere inscripción previa. Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 856 213 362 o mediante correo electrónico a la dirección turismo@puertoreal.es. No se permitirá el acceso a quienes no se hayan inscrito con antelación.

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Por motivos de seguridad, el recinto no admitirá animales durante las visitas, salvo perros guía. El recorrido está adaptado para personas con movilidad reducida.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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