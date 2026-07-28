El Ayuntamiento de Puerto Real organiza visitas guiadas al nuevo Mercado de Abastos a partir del 31 de julio

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación de Turismo, pondrá en marcha a partir del 31 de julio un programa de visitas guiadas al nuevo Mercado de Abastos.

La iniciativa permitirá a la ciudadanía de la localidad y visitantes conocer de primera mano las instalaciones del edificio.

Las visitas se realizarán los lunes y jueves, con dos pases diarios, a las 10:00 y a las 11:00 horas. Cada grupo tendrá un carácter reducido, con un cupo máximo de 10 personas por pase.

La participación requiere inscripción previa. Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 856 213 362 o mediante correo electrónico a la dirección turismo@puertoreal.es. No se permitirá el acceso a quienes no se hayan inscrito con antelación.

PUBLICIDAD

Por motivos de seguridad, el recinto no admitirá animales durante las visitas, salvo perros guía. El recorrido está adaptado para personas con movilidad reducida.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real