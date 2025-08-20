El PSOE acusa al gobierno de Aurora Salvador de “contradecirse y mentir a la ciudadanía”

El grupo municipal del PSOE de Puerto Real ha acusado al actual equipo de gobierno de la Confluencia, encabezado por la alcaldesa Aurora Salvador, de actuar en contradicción con los compromisos adquiridos ante los vecinos y vecinas durante la pasada legislatura.

En un comunicado, los socialistas denuncian que el ejecutivo local haya aprobado en el pleno el pago anticipado de deuda municipal, una medida que, según recuerdan, “en la anterior legislatura criticaban con dureza y juraban que jamás harían. Mintieron a la ciudadanía. Lo usaron como discurso electoralista y ahora hacen exactamente lo contrario”, afirman desde el PSOE.

Proyectos heredados sin ejecutar

Los socialistas reprochan también al gobierno actual no haber dado continuidad a proyectos ya diseñados y preparados en el anterior mandato. Como ejemplo, mencionan el puente azul del Río San Pedro, “del que tanto se quejaban antes y que ahora ni mencionan ni sacan adelante”. También señalan el proyecto Lumen para la renovación del alumbrado público, el pago de sentencias judiciales y otras iniciativas que, según su versión, permanecen bloqueadas.

“El municipio está paralizado”, critican, subrayando que el descenso de la deuda municipal debería haberse traducido en mejores presupuestos. Sin embargo, denuncian que, a punto de entrar en septiembre de 2025, el gobierno de Salvador “sigue sin presentar ni aprobar unas cuentas propias” y continúa gestionando con los presupuestos elaborados por el PSOE en 2023.

“En nuestra legislatura aprobamos 3 presupuestos. Ellos, ninguno. Porque no trabajan”, señalan los socialistas.

“Puerto Real está peor que nunca”

En su comunicado, el PSOE asegura que la situación de la ciudad es de decadencia y abandono, apuntando a la falta de limpieza en las calles, la cancelación de eventos y la ausencia de inversiones. “Puerto Real está peor que nunca: calles sucias, eventos cancelados, sin inversiones, sin presupuestos y con un gobierno más caro, que dice una cosa y hace otra. La confluencia y Aurora Salvador viven en una realidad paralela que nada tiene que ver con la que sufren nuestros vecinos y vecinas”, lamentan.

Exigen disculpas y un plan de gobierno

Los socialistas reclaman que el actual ejecutivo local pida perdón por “haber mentido” y empiece a trabajar en serio por la ciudad. “Exigimos que pidan perdón por mentir y que se pongan de una vez a trabajar por Puerto Real”, remarcan.

Finalmente, el PSOE reivindica su experiencia de gestión y se postula como alternativa. “El PSOE ya lo hizo y volverá a hacerlo, porque nosotros y nosotras sí sabemos gobernar y sí tenemos un plan para nuestro pueblo”, concluyen.