La joven deportista Cloe Delgado es recibida en el Ayuntamiento de Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real ha recibido este 6 de febrero a la joven deportista Cloe Delgado Chanivet, de 9 años, en un acto oficial presidido por la alcaldesa Aurora Salvador y la concejala de Deportes, Virginia Mena, quienes han querido reconocer públicamente el esfuerzo, la dedicación y el ejemplo que esta pequeña karateka representa para el deporte local.

Cloe, vecina de Puerto Real, practica kárate desde muy pequeña en el C.D. Nogara Dojo, donde se ha convertido en un referente para sus compañeros y compañeras y especialmente para los más pequeños, que ven en ella un modelo de disciplina, constancia y entusiasmo. Su club destaca su actitud ejemplar: alegre, respetuosa y siempre dispuesta a aprender, acatando cada instrucción con responsabilidad y sin reservas.

Durante la recepción, la alcaldesa felicitó a Cloe por su compromiso con el deporte y por ser una embajadora del buen hacer deportivo en el municipio. Asimismo, la concejala de Deportes subrayó la importancia de reconocer a jóvenes como ella, que desde edades tempranas muestran una pasión tan firme por su disciplina y un comportamiento que refleja los valores más positivos del deporte.

Cloe Delgado Chanivet simboliza el talento, la constancia y la ilusión que caracterizan al deporte base en Puerto Real. Su trayectoria y su actitud inspiran a otros niños y niñas del municipio, demostrando que el esfuerzo y la pasión pueden convertir a cualquier joven deportista en un ejemplo a seguir.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

