El Teatro Principal acogió la Sesión Infantil del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Puerto Real

El Teatro Principal se llenó de talento con la celebración de la Sesión Infantil del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Puerto Real, que reunió a jóvenes intérpretes de comparsas, chirigotas y cuartetos de la localidad y de otros municipios de la provincia de Cádiz.

En total fueron ocho las agrupaciones que participaron en una jornada que confirmó el gran nivel y entusiasmo de la cantera de la provincia de Cádiz.

El jurado de esta edición estuvo presidido por José Manuel Acosta Gaviño, acompañado por los vocales Joaquín Gómez Orellana y Miguel Velázquez Delgado, y la secretaria Maite Mateos Rodríguez. Tras un completo programa de actuaciones, el jurado dio a conocer los grupos ganadores en cada modalidad.

En la categoría de comparsas infantiles, el tercer premio fue para ‘El grito del futuro’ (Cádiz), el segundo para ‘En mi esquinita te espero’ (Cádiz) y el primero para ‘Los granujas’ (El Puerto de Santa María).

En chirigotas, el tercer puesto recayó en ‘Venimos de nuevo’ (Cádiz), seguido de ‘Los doce hijos de Juan’ (Cádiz) en segundo lugar y ‘Los manitas la garita’ (Puerto Real) como vencedores.

En cuartetos, ‘Las vecinas de Doña Blanca’ (El Puerto de Santa María) alcanzaron la segunda posición y ‘Las tatatatataranietas del colorín colorado’ (Cádiz) se alzaron con el primer premio.

El Ayuntamiento de Puerto Real valora especialmente la participación de los grupos infantiles y la implicación de sus familias y agrupaciones, que contribuyen a mantener viva la afición carnavalesca entre los más pequeños y pequeñas.

El Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Puerto Real continuará la próxima semana con las sesiones dedicadas a las agrupaciones adultas. El martes 17 de febrero, a las 20.00 horas, se celebrará la semifinal en el Teatro Principal, mientras que la final tendrá lugar el miércoles 18 en el mismo escenario y hora.

