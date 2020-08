El PP Puerto Real ha querido denunciar “las carencias de nuestro Paseo Marítimo y las vicisitudes de nuestros deportistas y viandantes, así como de muchos de nuestros mayores para poder pasear con seguridad y tranquilidad por ese bello paraje que nuestro Ayuntamiento tiene totalmente abandonado y dejado de la mano de Dios”.

“En el tramo desde la Puntilla del Muelle hasta el final, dirección Cádiz, solo existe una fuente -por llamarla de alguna manera-, dándonos la impresión que la última agua que echó fue hace un siglo, por lo que nuestros niños que juegan por allí y nuestro deportistas deben de hacer acopio de sus botellas de agua, porque esa fuente no solo está inutilizada, sino que habría que darle una reestructuración total”.

“Otra de las peculiaridades de ese hermoso rincón es la falta de alumbrado, desde la farola de la Puntilla del Muelle, que ya no solo no alumbra sino que su deterioro es significativo, hasta pasado el Centro de Salud, siendo la penumbra total. ¿Quién va a salir a pasear por esa zona en las noches de verano cuando no se ve ni donde se pisa?”.

“Sobre las pistas de patín que existen entre el pabellón y la biblioteca, qué decir, del peligro que sufren a diario sus usuarios: pistas con chapas y salientes y donde cualquier chico que practica allí su deporte está expuesto a un inminente peligro; un auténtico despropósito y dejadez total”.

“Es evidente que la situación que vive una de las zonas más transitadas de nuestra ciudad es consecuencia de la desidia del equipo de Gobierno, con una alcaldesa al frente, que no están en la gestión municipal. Justifican la situación de dejadez en la que se encuentra Puerto Real tirando siempre balones fuera después de casi un año y medio de gobierno. A esto sumamos que las zonas verdes están descuidadas con focos importantes de roedores e insectos debido a la insuficiente limpieza”.

“Más allá de que esto venga siendo la tónica general de este gobierno, es inaceptable ver caídas de personas como consecuencia de la situación en que se encuentra el suelo de la calle Ribera del Mar. Es intolerable que pasen las semanas y que veamos un equipo de gobierno que está más preocupado por sus vacaciones que por prestar un buen servicio al pueblo, más aun teniendo a todos los miembros del gobierno liberados. Además esto afecta especialmente a los que se ven obligados a acudir andando al Centro de Salud del Paseo Marítimo”.

“Desde el Partido Popular lamentamos que ese hermoso paseo, bandera de Puerto Real, se encuentre dejado de la mano de nuestros munícipes, un paseo utilizado por cientos de personas a diario”.

“Exigimos a nuestra alcaldesa que salga del despacho y pise la calle, así comprobara con sus propios ojos todas las deficiencias de dicha zona y ponga remedio más pronto que tarde, porque dicho paseo y los puertorrealeños se lo merecen”.

FUENTE: PP Puerto Real

