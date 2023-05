El PP prevé la mejora en centro de salud del consultorio del Río San Pedro

El candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, Vicente Fernández, ha anunciado que transformará el consultorio de salud del Río San Pedro para que pase a ser un Centro de Salud. Una valoración que, según Fernández, “se ha valorado positivamente y estimo que será una realidad más pronto que tarde esta infraestructura sanitaria en el Río San Pedro”.

Fernández considera que “una de las prioridades que debe tener el Ayuntamiento es mantener una colaboración estrecha con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Las buenas relaciones son fundamentales para hacer real, el derecho a la salud de todos los vecinos y vecinas de Puerto Real. Este derecho viene recogido por la Constitución Española en su artículo 43, el Estatuto de Andalucía en su artículo 22 y hasta en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

“Que en la barriada del Río San Pedro haya una transformación de manera que el Ambulatorio existente se transforme en un Centro de Salud, con todas las competencias que supone. Dada la población que existe en esa barriada y su situación alejada del centro de la ciudad. De hecho vengo exponiendo desde hace un año esta necesidad ante la Junta de Andalucía, sabiendo que se ha valorado positivamente y estimo que será una realidad más pronto que tarde esta infraestructura sanitaria en el Río San Pedro”, indica.

El candidato explicó que “vengo insistiendo en la necesidad de mantener las buenas relaciones entre las diferentes administraciones públicas. Mantener un ámbito de diálogo continuo por encima de los partidos políticos. Hay que defender el interés de los vecinos, que es nuestra obligación, no otras. No puede ser que si se solicita al Ayuntamiento de Puerto Real que facilite un lugar o un espacio donde poder establecerse los servicios de fisioterapia, dado que donde están en la actualidad ha quedado obsoleto, y no hay contestación positiva, ni siquiera el intento. ¿Esa es la preocupación por la salud de los puertorealeños de nuestra alcaldesa? Eso es dejadez y despreocupación”.

“Nunca se me caerán los anillos de los dedos, iré hablar con todo el que haga falta para Puerto Real, ya sea de mi partido o de otro, ya sea de una administración pública o de otra, ya me caigan simpáticos o menos sus dirigentes. Ser pesado por tu pueblo, es una obligación para un alcalde no es un defecto. Estos cuatro años se ha carecido de esa capacidad de diálogo, incluso de ser pesado, por parte de Elena Amaya. Incluso con los de su propio partido, el PSOE”, finalizó.

FUENTE: PP Puerto Real