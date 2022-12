El PP llevará a la Diputación el estado de las barriadas rurales de Puerto Real

Vicente Fernández, Presidente del PP de Puerto Real, visitó junto con Juancho Ortiz, Diputado Provincial Popular, las zonas aledañas a la Carretera CA-3113 -carretera del Algarrobo-, donde se han producido inundaciones por problemas con los desagües de muchas de las zonas y túneles.

El Popular quiso denunciar ante la opinión pública lo que ocurre en estos días en las barriadas rurales de la Villa. “Está pasando lo que se suponía que iba a pasar. Llega el agua y se repiten las inundaciones. La señora Elena Amaya es incapaz de prever nada, ni de que va a llover, a Dios Gracias, y que el agua una vez que se empapa la tierra corre por los desniveles hasta que llega a un punto donde se embalsa. En el caso del Algarrobo, se dirigía hasta las marismas, pero si se construyen diques por infraestructuras de carretera ya está el posible problema sino se cuida. En dicha zona había veinte túneles de desagüe, el problema es que no se limpien ni en verano ni en otoño, así, si no se limpian estos se ciegan con arena y cañas, se tapan, se obturan, y el agua sube de nivel e incluso llega a entrar dentro de las casas e incluso algún bar. Esto ha ocurrido en esta semana varias veces en esta barriada rural”, indicó ante la presencia del Diputado Provincial, Juancho Ortiz, “que por supuesto lo llevara al próximo pleno de la Diputación, porque ya no solo es en la referida barriada sino también en el Barrio Jarana y El Marquesado, la dejadez de esta señora es ya de un grado supino”.

El dirigente puertorealeño afirmó que “a la alcaldesa se la avisa por los vecinos sufrientes, pero ella debía de saberlo de otros años. Nada, no es de su competencia. Señora un alcalde es competente de todo en su ciudad, si directamente no lo es, si lo es indirectamente. Ha tenido muchos meses para asegurarse que no se produzcan estos embalses de agua, estas inundaciones que afectan a los ciudadanos hasta dentro de sus casas. Elena Amaya y su mermado equipo, debería haber mandado inspeccionar la zona este verano, entonces se vería el problema y si es cuestión de otra administración pública se llama una vez y otra vez, se visita, se requiere. No vale la contestación de niña pequeña. Yo no he hecho. Esto no es mío. Eso es dejación de sus funciones de alcaldesa, pues conocía ese problema que no es nuevo, no se acuerde de Santa Bárbara cuando truene. Afortunadamente hasta ahora no hay nada que lamentar”.

“Un cargo público, a un servidor público, lo mínimo que se le pide es humanidad. A usted ¿no le gustaría que se le inundara de agua dos palmos su casa? No. Seguro, igual que a mí. A usted, ¿le importa que a unos vecinos y vecinas se vean en sus casas con agua hasta las rodillas, algunos de la tercera edad, con falta de movilidad o enfermos? Es muy doloroso que unos vecinos duerman con la incertidumbre de acostarse no sabiendo si se van a despertar nadando”, señaló.

“Da la impresión, que a usted nada le conmueve. Bueno sí, las fotos”, insiste. Fernández mostró su “absoluto apoyo a todos estos vecinos. No es asumible que esto ocurra en nuestra ciudad. No estamos en el tercer mundo. Usted, Elena Amaya fue Diputada Provincial, no me diga que si en septiembre hubiera hablado en Diputación no estaría esto arreglado, Son sus compañeros de partido. ¿O tan poco le hacen caso? Al final, es competencia de la Diputación Provincial, no siendo de recibo que llegan y digan a los vecinos, que ya no va a llover más este fin de semana y que van a elevar un informe. ¿Tan difícil es desatascar unas tuberías?, ¿un procedimiento administrativo? Les aseguró, que si yo fuera el que decidiera, aunque no fuera de competencia municipal mando que se desatasque uno de los tubos. Es una situación de urgencia, de extrema necesidad, pero mis vecinos y vecinas no duermen con la incertidumbre de que de nuevo entre el agua en sus casas.”

“Señora Amaya, ¿con estos antecedentes se piensa presentar como candidata a la alcaldía en las próximas elecciones municipales? Pueden contestarle de esto los vecinos y vecinas de las barriadas rurales como la del Algarrobo o El Marquesado o Barrio Jarana o de la discriminada barriada del Rio San Pedro, por ejemplo, que no son las únicas”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

