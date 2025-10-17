El PP de Puerto Real lanza el manifiesto “Basta de nadismo” para denunciar la parálisis del municipio

El Partido Popular de Puerto Real, encabezado por su presidente y concejal Vicente Fernández, ha hecho público un contundente comunicado bajo el título “Manifiesto por Puerto Real: basta de nadismo”, en el que denuncia lo que considera una situación de “abandono institucional, falta de gestión y desgobierno” por parte del actual equipo de gobierno.

“Puerto Real se apaga, se vacía y se hunde en la desidia”

En palabras de Fernández, “Puerto Real no puede más”, y atraviesa un momento de “decadencia preocupante” en el que, según el texto, el pueblo “se apaga, se vacía y se hunde en el silencio del desgobierno y la desidia”.

El manifiesto enumera una larga lista de carencias que, a juicio del PP, reflejan el deterioro de la Villa:

“Sin cultura. Sin deporte. Sin turismo. Sin policías suficientes. Con impagos a los funcionarios. Con instalaciones cerradas por falta de personal. Con promesas que nunca se cumplen.”

El grupo popular sostiene que el actual equipo de gobierno ha convertido a Puerto Real “en un municipio sin horizonte, sin garantías y sin dignidad institucional”, calificando su gestión como “el gobierno del nadismo”.

La cancelación de la Carrera de Pepe, símbolo del deterioro

El PP pone como ejemplo de esta situación la suspensión de la Carrera de Pepe 2025, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la localidad, que no se celebrará este año por falta de garantías municipales.

“Es la prueba visible de un Ayuntamiento que ya no responde, que ha dejado de cuidar lo que da vida al pueblo”, recoge el manifiesto.

Para Vicente Fernández, este hecho no es un caso aislado, sino el resultado de una gestión que “ha ido dejando caer, una a una, las actividades y tradiciones que daban vida a Puerto Real”.

“Esto no es gobernar. Esto es abandonar”

El texto, difundido por el Partido Popular de Puerto Real, subraya que “esto no es gobernar, esto es abandonar”, y acusa al equipo municipal de haber “robado la ilusión de participar, de disfrutar y de sentirse orgullosos de nuestra tierra”.

A pesar de la dureza de las críticas, el comunicado también lanza un mensaje de esperanza:

“Puerto Real no está muerto. Detrás del abandono hay un pueblo que resiste, que trabaja, que cree. Y hoy decimos basta.”

Llamamiento al cambio y a la acción

Vicente Fernández hace un llamamiento a la ciudadanía para exigir un giro en la gestión local:

“Queremos un gobierno que pague a tiempo a su gente, que abra los espacios culturales y deportivos, que planifique el turismo y proteja a sus vecinos. Puerto Real merece dignidad, merece futuro, merece respeto.”

El manifiesto concluye con una apelación directa al despertar colectivo del municipio:

“Puerto Real debe despertar. Y solo lo hará si su gente se une, si el pueblo grita su descontento y exige un cambio real. Porque callar ya no es una opción. Porque el futuro de Puerto Real empieza cuando el pueblo se levanta.”

Con este manifiesto, el PP de Puerto Real busca poner voz al malestar ciudadano y presentarse como alternativa ante una gestión que, según sus palabras, “ha dejado al municipio sumido en la inacción y el desánimo”.