El PP contradice a la alcaldesa y defiende la gestión sanitaria de la Junta en Puerto Real

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha cuestionado las recientes declaraciones de la alcaldesa sobre la situación sanitaria del municipio, asegurando que no se corresponden con la realidad y que generan confusión entre la ciudadanía. Fernández ha respaldado su posición con datos sobre las inversiones y actuaciones desarrolladas por la Junta de Andalucía en materia de sanidad en la localidad.

Según ha explicado el portavoz popular, su labor se centra en el seguimiento continuo de la sanidad pública en Puerto Real, manteniendo reuniones periódicas con la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, para trasladar las necesidades del municipio y conocer de primera mano las mejoras ejecutadas tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

Actuaciones en Atención Primaria

En relación con los centros de salud, Fernández ha detallado distintas actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía en el municipio. Entre ellas ha destacado la adaptación del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del consultorio del Río San Pedro, así como mejoras en accesibilidad, climatización, señalética, puertas automáticas, trabajos de albañilería e instalación de nuevos equipos de aire acondicionado en varios centros.

Estas intervenciones, según ha indicado, suponen una inversión relevante y tienen como objetivo mejorar la calidad asistencial y las condiciones tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios.

PUBLICIDAD

Inversiones en el Hospital Universitario de Puerto Real

El portavoz del PP ha puesto también el acento en las actuaciones desarrolladas en el Hospital Universitario de Puerto Real, donde se han ejecutado y continúan en marcha proyectos de gran envergadura. Entre ellos ha mencionado la nueva Unidad de Cuidados Intensivos, con una inversión superior a los cinco millones de euros, la reforma de las plantas de hospitalización de Salud Mental y Pediatría, así como mejoras en Urgencias, consultas externas, salas de diagnóstico y accesos al hospital.

Asimismo, ha señalado la incorporación de equipamiento electromédico de alta tecnología a través del Plan INVEAT, situando al centro hospitalario como un referente sanitario en la Bahía de Cádiz.

Llamamiento al rigor y a la colaboración institucional

Fernández ha subrayado que los datos aportados son públicos y contrastables, y ha defendido que reflejan el compromiso de la Junta de Andalucía con la sanidad pública en Puerto Real. En este contexto, ha lamentado que desde el gobierno municipal se traslade un mensaje que considera alarmista y alejado de los hechos.

El portavoz popular ha recordado además la existencia de una colaboración continuada entre la administración autonómica y el municipio mediante distintas subvenciones, como las destinadas al funcionamiento y mantenimiento de las Oficinas Municipales de Consumo, lo que, a su juicio, evidencia una voluntad de cooperación institucional.

Por último, Vicente Fernández ha reiterado su compromiso de seguir trabajando desde el diálogo y el uso de datos objetivos en defensa de una sanidad pública de calidad en Puerto Real.