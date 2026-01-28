El 29 de enero se abre el plazo de inscripción para el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado la publicación de las bases que regirán el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas 2026. A partir de mañana jueves 29 de enero y durante siete días naturales, las agrupaciones interesadas podrán formalizar su inscripción hasta las 23:59 horas del próximo miércoles 4 de febrero.

El certamen contempla la participación de un total de 32 agrupaciones distribuidas en dos categorías: 8 infantiles (3 comparsas, 3 chirigotas y 2 cuartetos) y 24 de adultos (6 comparsas, 6 chirigotas, 2 cuartetos y 10 romanceros).

Las inscripciones se admitirán por riguroso orden de entrada y deberán presentarse en el Registro Municipal, presencialmente o en cualquiera de las formas legales establecidas para ello. La documentación necesaria —incluidas las bases y la hoja de inscripción— está disponible en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Puerto Real.

