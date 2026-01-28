16.2 C
Puerto Real
jueves, 29 enero, 2026
spot_img
InicioCulturaCarnaval

El 29 de enero se abre el plazo de inscripción para el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Puerto Real

Redacción
By Redacción
0
124

El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado la publicación de las bases que regirán el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas 2026. A partir de mañana jueves 29 de enero y durante siete días naturales, las agrupaciones interesadas podrán formalizar su inscripción hasta las 23:59 horas del próximo miércoles 4 de febrero.

El certamen contempla la participación de un total de 32 agrupaciones distribuidas en dos categorías: 8 infantiles (3 comparsas, 3 chirigotas y 2 cuartetos) y 24 de adultos (6 comparsas, 6 chirigotas, 2 cuartetos y 10 romanceros).

Las inscripciones se admitirán por riguroso orden de entrada y deberán presentarse en el Registro Municipal, presencialmente o en cualquiera de las formas legales establecidas para ello. La documentación necesaria —incluidas las bases y la hoja de inscripción— está disponible en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

PUBLICIDAD

Artículo anterior
AxSí denuncia «la improvisación nefasta de Aurora Salvador tras el cierre del comedor del CEIP Arquitecto Leoz»
Artículo siguiente
El PP contradice a la alcaldesa y defiende la gestión sanitaria de la Junta en Puerto Real
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.