El PSOE de Puerto Real anuncia su voto en contra de la nueva ubicación del parque de bomberos y pide diálogo vecinal

El PSOE de Puerto Real ha anunciado que votará en contra de la propuesta de nueva ubicación del parque de bomberos si el equipo de gobierno no accede previamente a abrir un proceso de diálogo con los vecinos y vecinas de la zona afectada. El grupo municipal socialista considera que se trata de una decisión de gran impacto para el municipio y que no puede adoptarse sin transparencia ni participación ciudadana.

Desde el PSOE subrayan que un proyecto de estas características, impulsado por el Consorcio de Bomberos y respaldado por el gobierno local que encabeza Aurora Salvador, tendrá consecuencias directas y permanentes en la vida cotidiana de numerosos residentes, por lo que reclaman responsabilidad institucional y diálogo previo.

En este sentido, el grupo municipal socialista solicitará formalmente que el punto sea dejado sobre la mesa en el próximo pleno, con el objetivo de que el Ayuntamiento de Puerto Real se reúna con la vecindad, explique el proyecto con detalle y escuche sus inquietudes y propuestas antes de avanzar en su tramitación.

“Vamos a solicitar que se deje el punto sobre la mesa para que el Ayuntamiento dialogue con la vecindad, exponga el proyecto con transparencia y escuche sus preocupaciones. No se puede avanzar sin contar antes con quienes se verán directamente afectados”, ha señalado Carlos Salguero, secretario general y portavoz del PSOE local.

El PSOE también pone en duda la idoneidad del emplazamiento planteado, al tratarse de una zona rodeada de urbanizaciones, con calles estrechas y accesos complejos para vehículos de gran tamaño, lo que, a su juicio, podría generar problemas tanto de convivencia como de seguridad en el entorno.

Asimismo, los socialistas recuerdan que existen alternativas que ya fueron estudiadas en el mandato anterior. En concreto, apuntan que en marzo de 2023 se iniciaron negociaciones con el SEPE para ubicar el parque de bomberos en una parcela libre frente a Airbus, una opción que contaba con predisposición por parte de las administraciones implicadas y que quedó pendiente de desarrollo en la actual legislatura.

Desde el grupo municipal insisten en que, si esa ubicación no resulta finalmente viable, deberán analizarse otras opciones, pero siempre desde el consenso y la participación ciudadana. “Si el punto no se deja sobre la mesa para hablar con los vecinos y vecinas y se busca una ubicación más adecuada, nos veremos obligados a votar en contra”, ha concluido Salguero.