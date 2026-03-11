13.5 C
Puerto Real
miércoles, 11 marzo, 2026
El Grupo Joven de la Hermandad de la Vera-Cruz organiza el Rezo de las Cinco Llagas

Junior Fernández
La Hermandad de la Vera-Cruz celebrará el próximo viernes 13 de marzo un acto de oración bajo el título ‘Rezo de las Cinco Llagas’, una iniciativa organizada por el Grupo Joven de la corporación.

El acto tendrá lugar a las 20:30 horas en la Parroquia de San Benito, donde los asistentes podrán participar en este momento de recogimiento y reflexión ante la imagen del Santísimo Cristo. Esta oración, profundamente ligada a la espiritualidad de la Vera-Cruz, invita a meditar sobre las cinco llagas de Cristo y el significado redentor de su Pasión.

Con esta convocatoria, el Grupo Joven continúa impulsando actividades que fomentan la vida espiritual y la participación de los hermanos, especialmente en este tiempo previo a la Semana Santa.

Desde la Hermandad se anima a hermanos, fieles y devotos a acompañar este momento de oración, que se inspira en las palabras del profeta Isaías: «Sus heridas nos han curado» (Is 53,5).

Este acto se enmarca dentro de las actividades cuaresmales de la Hermandad, preparando espiritualmente a los hermanos para la llegada de los días grandes de la Pasión. 

