Hasta el próximo 17 de abril se podrán presentar candidaturas a las distinciones del Día de La Villa 2026

Redacción
By Redacción
0
10

El Ayuntamiento de Puerto Real recuerda a las personas interesadas que hasta el 17 de abril podrán presentar candidaturas a las distinciones honoríficas del Día de la Villa 2026, un reconocimiento anual con el que la ciudad homenajea a personas, colectivos e instituciones que han contribuido de manera destacada al desarrollo y bienestar del municipio.

Las distinciones incluyen tres modalidades:

  • Medalla de la Villa

Otorgada de forma individual o colectiva a personas físicas, entidades, asociaciones o instituciones que hayan destacado por su aportación al progreso cultural, social o económico de Puerto Real.

  • Hijo o Hija Predilecta

Reconoce a puertorrealeños y puertorrealeñas cuya trayectoria personal o profesional destaque por su calidad humana y por contribuir, mediante su labor, al prestigio y buena imagen de la ciudad.

  • Hijo o Hija Adoptiva

Destinada a quienes, sin haber nacido en Puerto Real, mantienen una vinculación continuada y significativa con la localidad, demostrada a través de una labor constante en beneficio de la Villa.

Las propuestas podrán registrarse en el Registro Municipal, mediante instancia normalizada, a través de la Sede Electrónica Municipal, para quienes prefieran realizar el trámite telemáticamente.

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía, asociaciones y colectivos a participar activamente en este proceso, presentado candidaturas que reflejen la diversidad de personas y entidades que trabajan día a día por Puerto Real.

La concejala de Participación Ciudadana, Nazaret Ramírez, ha destacado la importancia de implicar a la ciudadanía en este reconocimiento colectivo señalando que «el Día de la Villa es un momento para mirar a nuestro alrededor y reconocer a quienes hacen de Puerto Real un lugar mejor con su esfuerzo, su talento o su compromiso. Invito a todas y todos los puertorrealeños a presentar candidaturas y a participar en este proceso, que es una forma de agradecer públicamente la labor de quienes dejan huella en nuestra ciudad».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

