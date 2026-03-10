13.5 C
Puerto Real
miércoles, 11 marzo, 2026
Un autobús queda completamente calcinado tras incendiarse en la A-4 a la altura de Puerto Real

Redacción
Imagen del autobús incendiándose en la A4.
Un autobús ha quedado completamente calcinado tras incendiarse este martes en la autovía A-4, a la altura del kilómetro 658 en sentido Cádiz, dentro del término municipal de Puerto Real. El suceso ha obligado a cortar temporalmente el tráfico mientras los bomberos trabajaban en la extinción del fuego.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) de los parques de Puerto Real y Cádiz se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso del incendio.

A su llegada, el conductor y todos los pasajeros ya se encontraban fuera del vehículo, que ardía en su totalidad. Por este motivo, la prioridad de los equipos de emergencia fue contener las llamas y evitar que el fuego pudiera extenderse o generar más riesgos en la vía.

Los bomberos procedieron a la extinción montando varias líneas de ataque hasta lograr controlar el incendio. Pese a la rápida intervención, el autobús quedó completamente calcinado.

Durante las labores de emergencia, el tráfico en la A-4 permaneció cortado y regulado por efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que garantizaron la seguridad en la zona mientras se desarrollaba la intervención.

Miembros de los bomberos sofocando el incendio del autobús siniestrado.
Una vez extinguido el fuego, se procedió a habilitar nuevamente la circulación. Los pasajeros fueron trasladados a otro autobús para continuar su viaje, mientras que la Guardia Civil permaneció en el lugar a la espera de la retirada de los restos del vehículo siniestrado.

Afortunadamente, el incidente se saldó sin daños personales.

En la intervención participaron siete efectivos del Consorcio de Bomberos, que emplearon tres vehículos: dos autobombas rurales pesadas y un vehículo de mando.

Este tipo de incidentes en vías de alta capacidad como la A-4 obligan a desplegar rápidamente recursos de emergencia para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros, así como para minimizar el impacto en la circulación.

Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

