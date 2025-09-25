29 C
El cortometraje «Cádiz Color y Sal» de Antonio Miguel Moreno llega al Notodofilmfest

El cortometraje experimental «Cádiz Color y Sal», obra del cineasta Antonio Miguel Moreno Hidalgo, ha superado el primer filtro y la aprobación técnica del reconocido festival Notodofilmfest, uno de los certámenes de cortometrajes online más influyentes de habla hispana. Los trabajos seleccionados en esta cita tienen la posibilidad de ser preseleccionables para los Premios Goya, lo que supone un importante escaparate para la industria audiovisual emergente.

Cádiz como musa de artistas de todas las épocas

Según la nota de prensa, «Cádiz Color y Sal» “es un cortometraje experimental que trata de transmitir las sensaciones e inspiraciones que la milenaria ciudad de Cádiz ha brindado a artistas de todas las épocas”.

La pieza explora un lenguaje narrativo no convencional, apoyado en diferentes técnicas experimentales para estimular la imaginación y la creatividad en torno a la capital gaditana, presentada como un espacio eterno y evocador.

Disponible en la web oficial del festival

El público ya puede disfrutar de la obra en la web oficial del Notodofilmfest, donde se encuentra disponible junto a las demás piezas en competición.

Con esta selección, Moreno Hidalgo sitúa nuevamente a Cádiz en el mapa de la creación artística contemporánea, reivindicando el papel de la ciudad como fuente inagotable de inspiración para el mundo de la cultura y el arte.

