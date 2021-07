El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana afirma que “siempre ha tenido voluntad de negociación con los trabajadores”

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana quiere “dejar claro” que “siempre ha tenido voluntad de negociación con los trabajadores, y voluntad de contratación. No en vano, ahí están los acuerdos, como los alcanzados en los últimos tiempos con el Comité de Empresa, para que los trabajadores del CAZG tuvieran acceso a la partida de acción social que había sido bloqueada con anterioridad por falta de consenso”.

“Un Comité que no disponía de espacio físico en las dependencias del Consorcio y que desde hace unos años ya cuentan con ello, y que logró acuerdos para reconocer una parte de los pluses de penosidad, peligrosidad y toxicidad que reconoce el Convenio Colectivo y que venían siendo exigidos por los trabajadores”, afirman desde el CAZG.

“Otro de los acuerdos destacados a los que el Consorcio llegó con sus trabajadores es la revisión de la jornada laboral y la incorporación de 2 días adicionales de descanso para aquellos cuyo servicio a turno coincide con las festividades navideñas; se añade un representante más en los tribunales y se contratan dos operarios en sustitución de liberados sindicales”.

“Además, la nueva bolsa de trabajo, con la que no contaba el Consorcio hasta que su Comité Directivo, aprobó el año pasado su Reglamento, deja patente el interés del CAZG por poner en orden una institución que adolece de una Relación de Puestos de Trabajo, como la que se aprobó implantar en la Asamblea pasada, que evidentemente será negociada con los sindicatos”, continúan.

Por todo lo expuesto, desde el Consorcio de Aguas aseguran que “queda demostrada sobradamente su voluntad de sentarse a negociar con sus trabajadores, pero a lo que no está dispuesto el CAZG, es a vulnerar la legalidad vigente”. Con esto quieren decir que, “cuando se firman contratos laborales y estos finalizan conforme al periodo estipulado en la ley o, cuando existen acuerdos de Convenio, que también firman los sindicatos, donde se reconoce que dichos acuerdos, están a expensas de los preceptivos informes favorables y la posterior aprobación de la Asamblea, una vez que los informes técnicos informan sobre la ilegalidad, el Consorcio, no puede hacer otra cosa que rechazar la propuesta”.

“En el caso del premio de jubilación que ha propuesto la Comisión del Convenio, su improcedencia radica en lo estipulado en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público que, toma como referencia al Ayuntamiento de adscripción, en este caso el de Jerez, donde el discutido ‘premio de jubilación’ no existe. Y mayor abundamiento sobre este asunto, el Consorcio, recuerda a sus representantes sindicales que, el texto íntegro del acuerdo de la Comisión de Convenio de julio de 2019 cita expresamente la aplicabilidad del presente articulado, está condicionada a la aprobación del Órgano competente que se establezca en los Estatutos del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, considerando la representación del CAZG en esta Comisión de Convenio, siempre que tenga los informes favorables”.

Así las cosas, desde el Consorcio insisten en que “siguen abiertos a cualquier tipo de negociación y que no entienden el porqué de este tipo de protestas y de amenazas de huelga, ya que, son los mismos trabajadores los que firman unos acuerdos en los que reconocen que si no tienen el informe positivo de los técnicos, no se pueden realizar”.

Desde el Consorcio informan además de “los procesos de contratación de empleo que se están llevando a cabo, con la incorporación de diez operarios para cubrir necesidades coyunturales en los próximos meses y la de un/a Gerente cuyas bases han sido publicadas el 20 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Para finalizar, insisten es que su único objetivo es “mejorar al Consorcio y a su plantilla, por ello, su disponibilidad absoluta para sentarse a negociar, como han hecho siempre”.

FUENTE: Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana

