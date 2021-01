El Colegio de Enfermería insta a la población a no salir de casa

En este sentido, Campos recuerda que, con el avance alarmante de la pandemia, su Junta de Gobierno decidió hace unos días cerrar la sede y continuar con el trabajo administrativo por vía telemática, una opción que funcionó a la perfección durante el pasado confinamiento domiciliario y que evita que la sede se pueda convertir en un foco de contagio, con los problemas que esto supondría no solo para los enfermeros que llegan a las instalaciones, sino para el propio Colegio que en estos momentos no puede permitirse reducir su capacidad de respuesta.

Campos lamenta que, en el dilema entre economía y salud, las administraciones se sigan decantando por lo primero y asegura que tanto su colectivo, como el resto de profesionales sanitarios, se sienten muy impotentes con la situación “por eso os suplicamos vuestra ayuda, porque si no nos lo tomamos en serio todos, esto no va a acabar nunca y lamentablemente mucha gente morirá”.

Previous Jesús Cantero, ante una doble ocasión para lograr su billete a Tokio 2021