El Club Voleibol Amigos Puerto Real pone en marcha su Escuela Deportiva de Voleibol

El Club Voleibol Amigos Puerto Real ha puesto en marcha su Escuela Deportiva de Voleibol, una iniciativa que busca fomentar la práctica del voleibol entre niños y niñas del municipio y ofrecer una alternativa deportiva y educativa en un entorno saludable, cooperativo y divertido.

Las clases se desarrollarán en la Sala de Barrio del Río San Pedro, todos los miércoles y viernes, en horario de 16:00 a 19:00 horas, distribuidos por edades:

De 16:00 a 17:30 para los nacidos en 2013 o antes.

De 17:30 a 19:00 para los nacidos en 2014 o después.

El club, que forma parte de la familia del Club Voleibol Amigos Cádiz, continúa así su apuesta por el crecimiento del voleibol en la Bahía y por la promoción de los valores del deporte entre los más jóvenes: trabajo en equipo, respeto, esfuerzo y diversión.

«Queremos que la Escuela sea un punto de encuentro para aprender, disfrutar y descubrir el voleibol desde la base. Puerto Real tiene un gran potencial deportivo y estamos convencidos de que este proyecto servirá para impulsarlo aún más», señala María Fernández, responsable de la Escuela.

Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse contactando directamente con el club a través del teléfono 678 495 775 (Carlos).

FUENTE: Club Voleibol Amigos Puerto Real