El Club Marina de la Bahía y la Asociación Cadena de Favores impulsan talleres gratuitos de educación para la salud

El Club Social Marina de la Bahía ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Cadena de Favores de Puerto Real con el objetivo de fomentar la educación para la salud, el bienestar emocional y los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

El acuerdo, rubricado en las instalaciones del Club, cuenta con el visto bueno para el uso de la terraza del bar Portus Real, que se suma a la iniciativa como espacio colaborador.

En el acto estuvieron presentes Manuela Noble, presidenta del Club Social Marina de la Bahía, Ángeles Ángel, presidenta de la Asociación Cadena de Favores de Puerto Real, y Eugenio Belgrano, representante del bar Portus Real, quienes mostraron su compromiso conjunto con la promoción de la salud y la participación social a través de actividades formativas gratuitas.

El ciclo de talleres, que comenzará el jueves 23 de octubre, incluirá sesiones grupales sobre alimentación saludable, control emocional, manejo del estrés y meditación, así como un taller de croché terapéutico que se celebrará los miércoles por la tarde. Todas las actividades son totalmente gratuitas y se desarrollarán en las instalaciones del Club Social Marina de la Bahía (calle Amargura nº 197)

Esta colaboración representa un paso más en la apuesta del Club por mantener una programación activa y abierta a toda la comunidad durante todo el año, promoviendo la vida sana y el aprendizaje en un entorno social y participativo.

FUENTE: Club Social Marina de la Bahía

