Líderes de la izquierda joven participarán este sábado en un encuentro en Puerto Real

El próximo sábado 11 de octubre, a las 11:30 horas, la plaza Manuel Bermúdez Aleu de Puerto Real, acogerá el acto ‘Juventud que lucha por su futuro’.

Este encuentro frente a la Playa de la Cachucha está impulsado por la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) en Andalucía y contará con la participación de organizaciones juveniles y sociales vinculadas a las principales luchas de la juventud trabajadora.

La iniciativa tiene como objetivo romper con la imagen de una juventud resignada o despolitizada, y poner de relieve la realidad de una generación comprometida y organizada que continúa al frente de los conflictos más relevantes de la actualidad: la solidaridad con el pueblo palestino, la defensa del derecho a la vivienda, la lucha por una universidad pública y accesible, y la reivindicación de los derechos laborales y sociales.

PUBLICIDAD

Entre las participantes en el acto se encuentran Raquel Arranz, Secretaria General de la UJCE, y María Núñez, Secretaria andaluza de Jóvenes CCOO. También estará presente la solidaridad internacional con la intervención de Salka Mahfoud, Secretaria General de la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis del Estado Español (LEJSEE), y se sumará la perspectiva de la juventud local con Sara Chanivet, militante de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) de Puerto Real.

‘Juventud que lucha por su futuro’ se plantea como un acto político de carácter combativo, más próximo a la movilización que a la charla o la formación. Por eso, desde la UJCE en Andalucía hacen un llamamiento a los vecinos y vecinas de Puerto Real, así como a la juventud de toda la Bahía de Cádiz, a acudir y participar en este encuentro, que pretende ser un punto de encuentro donde distintas organizaciones juveniles compartan experiencias, reflexiones y propuestas, reafirmando un mensaje común: la juventud no está ausente, sino en primera línea de las luchas por su futuro.

FUENTE: IU Puerto Real