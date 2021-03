El Centro Cultural “San José” acoge la exposición “Goya. Sueño y razón”

El concejal de Cultura, Alfredo Fernández, informa de la inauguración esta tarde a las 19:00 horas de la exposición fotográfica “Goya. Sueño y razón” que se podrá visitar de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas, hasta el 26 de marzo en el Centro Cultural San José. Horarios que ya permite el nivel 2 de alerta por el Covid al que pasamos desde hoy viernes.

La muestra, obra de José G. Granado y Carlos de la Torre, está organizada por la Asociación Solarte y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real que cede el espacio que acogerá la actividad.

El proyecto fotográfico está inspirado precisamente en el significado del mismo título de la exposición, esto es: una mirada particular y a la vez tributaria a la obra de Don Francisco de Goya y Lucientes. Por una parte se desarrolla la parte onírica de la obra de Goya, atendiendo a la interpretación de algunas de sus obras “ Los Caprichos”, por otra los autores abordan la luz y la razón atendiendo a algunas de las obras de la serie de la familia de Carlos IV y su corte.

Francisco de Goya, SUEÑO Y RAZÓN, según explican sus autores, “es una interpretación fotográfica exagerada y en parte surrealista de cómo percibimos lo que Goya nos legó de la España que le rodeaba. Comportamientos que, pensados fríamente, no se escapan mucho de la España de hoy, salvando las distancias. Cada fotografía corresponde a un cuadro en particular, dónde actores representan el papel de cada modelo goyesco, bajo nuestra mirada crítica. A lo mejor no se corresponde con la realidad porque todo es teatro”.

“Ha llegado el momento en nuestro devenir fotográfico en el que sentimos la necesidad de expresar nuestras inquietudes sociales y nuestra forma particular de mirar el comportamiento social. Para ello no es posible, bajo nuestra mirada, echar mano de lo que el mundo nos ofrece, que realmente no es poco, sino de crear, recrear, nuestros propios pensamientos y eso es lo posible en estudio fotográfico. Lugar en que podemos ser nosotros mismos y compartir nuestras ideas con nuestros colaboradores”, finaliza la organización.

