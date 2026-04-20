La OMIC de Puerto Real atendió 1.337 consultas en 2025, un 15% más que en años anteriores

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Puerto Real ha presentado su informe anual correspondiente a 2025, que refleja un aumento significativo de su actividad y del uso de este servicio público por parte de la ciudadanía.

Durante el pasado año, la OMIC atendió un total de 1.337 consultas, lo que supone un incremento del 15% respecto a ejercicios anteriores. Además, se tramitaron 241 reclamaciones y se llevaron a cabo 166 mediaciones, gracias a las cuales se consiguió recuperar para las personas consumidoras un total de 9.954,38 euros.

En cuanto a los canales de atención utilizados, la vía presencial continúa siendo la más habitual, con 661 consultas, seguida de la atención telefónica, con 517. No obstante, desde la OMIC se destaca el avance progresivo del uso del correo electrónico, con 159 consultas, consolidándose como una opción cada vez más utilizada.

Por perfil de las personas usuarias, el 52% de las consultas fueron realizadas por hombres y el 48% por mujeres, mostrando un uso equilibrado del servicio.

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Principales temáticas consultadas

Las áreas que generaron un mayor número de consultas durante 2025 fueron electricidad (197), telecomunicaciones (164), comercio electrónico (133), seguros (128) y automóviles (102). También se registraron consultas relevantes sobre servicios bancarios (80), servicios profesionales (77), transporte (53) y sanidad (53), así como otros ámbitos como alimentación, gas, vivienda, calzado, vestido y hogar o agencias de viajes.

Los meses con mayor volumen de consultas fueron octubre y septiembre, seguidos de noviembre y enero, coincidiendo con periodos de mayor actividad comercial y facturación de servicios.

Apoyo económico y atención a la ciudadanía

El informe recoge también que la subvención concedida al Ayuntamiento de Puerto Real en 2025 para el mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales en materia de consumo ascendió a 11.062,34 euros.

La concejala de Consumo, Virginia Mena, ha recordado la importancia de la OMIC como herramienta cercana para la defensa de los derechos de las personas consumidoras, subrayando que el servicio atiende presencialmente con cita previa los martes, miércoles y jueves; y de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas a través del teléfono 956 83 60 05 y del correo electrónico omic@puertoreal.es.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real