El alumnado de tercero de la ESO participa en un taller sobre prevención de la hipersexualización y la violencia en redes sociales

La concejala de Feminismos, Lorena Díaz López, visitó este martes el IES Manuel de Falla con motivo de la impartición del taller ‘Prevención de la hipersexualización y la violencia en las redes sociales’, organizado por el Ayuntamiento de Puerto Real.

Se trata de un taller presencial, de dos horas de duración, dirigido al alumnado de Educación Secundaria con el objetivo de identificar y reconocer las distintas manifestaciones de la violencia machista en el entorno digital. La actividad busca, además, concienciar sobre la importancia del posicionamiento social ante situaciones de injusticia y violencia, fomentando una mirada crítica frente a modelos de liderazgo basados en la violencia y el sexismo.

Esta acción formativa profundiza en la necesidad de analizar los roles y estereotipos de género con los que crecen niños y niñas, que, pese a estar socialmente normalizados, pueden resultar perjudiciales para un desarrollo integral y saludable. En este sentido, se pone especial atención en el análisis del sexismo y el machismo en la imagen, así como en la hipersexualización de niñas y jóvenes en las redes sociales.

En palabras de la concejala «se trata de que las chavalas y chavales interioricen qué tipo de violencias se pueden dar a través de las redes sociales, aprendan a identificarlas y sepan cómo manejar esas situaciones». La formación contará con la participación de 15 grupos de alumnado de seis centros educativos hasta el mes de mayo.

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El taller está a cargo de Ana Magallanes Camón, licenciada en Pedagogía, coeducadora con más de veinte años de experiencia profesional y experta en prevención de la violencia machista. Su metodología se apoya en el activismo, la emoción, el humor y la coeducación, creando espacios empáticos y cercanos a la realidad del alumnado que favorecen un aprendizaje activo y autónomo a través de dinámicas y materiales propios.

«Vengo a pedir ayuda al alumnado porque lo considero la solución absoluta para el cambio social. Mi trabajo parte de romper mitos y de convertirles en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Analizan el uso de las redes sociales, cuestionan la popularidad o el éxito y reflexionan sobre los estereotipos que los sostienen. También aprenden a identificar las relaciones de poder de un sexo sobre otro y la hipersexualización que afecta especialmente a las chicas. Cuando entienden estos mecanismos, comprenden que perpetúan desigualdades y, por tanto, alimentan la violencia», explicaba la monitora.

Magallanes valoró de forma muy positiva el feedback recibido en Puerto Real, destacando que es un municipio donde se trabaja desde hace tiempo en esta línea y donde «ese esfuerzo continuado se nota».

En relación con la situación actual de la adolescencia y el uso de las redes sociales, la pedagoga advirtió de los riesgos existentes al mezclar estos entornos con la violencia machista. «Cuando unimos redes sociales y violencia machista, estamos ante una combinación peligrosa. Hay que tener en cuenta el fácil acceso al porno, la importancia de una educación sexual adecuada —como la que ya hemos desarrollado en otros programas junto al Ayuntamiento— y también el auge del discurso de la manosfera, un discurso negacionista que ofrece argumentos constantes: desde cuestionar la violencia machista hasta afirmar que las denuncias son falsas o que la culpa recae en las mujeres».

Asimismo, señaló que las mujeres están expuestas a este tipo de violencia de forma continua a través de las redes sociales que se han convertido en un espacio donde muchas personas se sienten más valientes para expresar lo que piensan, aunque eso no esté basado en el respeto ni en el buen trato. El anonimato y la protección de la pantalla facilitan este tipo de conductas, y debemos ser especialmente cuidadosas con ello.

Finalmente, Magallanes recalcó que la clave está en fomentar el pensamiento crítico entre la juventud. «No podemos cambiar el mercado ni el contenido que circula, pero sí podemos dotarles de una perspectiva crítica. Queremos que, consuman lo que consuman, sean capaces de identificar el mensaje que reciben y valorar si es positivo o negativo antes de interiorizarlo».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real