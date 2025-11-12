El Caño de la Cortadura estrena un mirador para potenciar el entorno natural y la historia local

El Ayuntamiento de Puerto Real ha habilitado un nuevo mirador en el Caño de la Cortadura, en el Río San Pedro, como parte de su apuesta por recuperar espacios públicos y reforzar la identidad del barrio. Los trabajos han sido realizados por la brigada municipal de Infraestructuras, utilizando materiales reciclados y recursos propios.

Este punto se convierte en un atractivo para quienes deseen disfrutar de las vistas y conocer la historia del lugar, ya que se ha instalado un cartel informativo sobre la Batalla del Trocadero, con detalles sobre las posiciones de los liberales y franceses en este enclave histórico. El Ayuntamiento agradece al historiador local, Manuel Jesús Parodi, su colaboración en el texto y a Arturo Redondo, la cesión del dibujo que ilustra el cartel.

El concejal de Mantenimiento Urbano desde donde se gestiona la conservación de vías públicas y equipamientos urbanos, Antonio Gil, ha anunciado que además se ha procedido a la limpieza y labores de desbroce de la zona así como a la colocación de bancos y mesas merendero para uso ciudadano. Asimismo, se trabaja en un proyecto educativo para reforestar la zona con pinos piñoneros, tal y como se hacía en el siglo XIX, en colaboración con los centros escolares del municipio.

Con esta actuación, desarrollada conjuntamente con el área de Cultura del Ayuntamiento, Puerto Real suma un nuevo espacio para el disfrute vecinal, la educación ambiental y la puesta en valor del patrimonio histórico.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real