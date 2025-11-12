Vicente Fernández (PP): «Aurora Salvador, la Yolanda Díaz de la Bahía»

Vicente Fernández ha señalado que «si Yolanda Díaz lleva en el gobierno central más de 1.000 días sin presupuesto, la alcaldesa Aurora Salvador no ha hecho un presupuesto del Ayuntamiento desde que llegó a la alcaldía, fruto de las elecciones municipales de mayo de 2023».

«Puerto Real continúa sufriendo las consecuencias de una gestión económica caótica e ineficaz. El Ayuntamiento sigue sin contar con un presupuesto propio, obligando a depender de prórrogas de ejercicios anteriores. Mientras tanto, la alcaldesa se limita a prometer mejoras sociales y culturales que nunca se materializan».

El dirigente del Partido Popular Puerto Real ha denunciado que «llevamos con presupuestos prorrogados desde la anterior legislatura. Esto significa que 2024 y 2025 se han gestionado sin presupuesto y 2026 parece destinado a la misma improvisación, cuando ya debería existir un borrador y negociaciones en curso».

Fernández criticó duramente a la alcaldesa: «Nos dio cierta esperanza de cambio, pero nos ha decepcionado. Solo hay palabras vacías, promesas que se las lleva el viento. En enero de 2025 anunció en Radio Cádiz que aprobaría los presupuestos a finales de ese mes, priorizando vivienda y cultura. Estamos en noviembre y ni un solo papel ha aparecido».

«La situación se agrava con el sistema de prórrogas y modificaciones de crédito que Salvador ha instaurado: al no haber presupuestos, los servicios municipales se mantienen mediante expedientes de modificación de crédito sobre presupuestos prorrogados, muchos de ellos presentados de manera exprés el mismo día del pleno bajo el epígrafe de urgencia. Este método, aunque legal, genera falta de transparencia, exclusión de la oposición y desinformación ciudadana, obligando a concejales a votar sin poder estudiar los expedientes».

«Este modelo convierte la gestión en un fraude de ley disfrazado de legalidad. La alcaldesa justifica su inacción con excusas como falta de dinero o trabas de los funcionarios, pero la realidad es un equipo de desgobierno incapaz de cumplir con sus responsabilidades».

«Las promesas incumplidas son la tónica: Aurora Salvador aseguró en septiembre de 2023 al Diario de Cádiz que sabía a lo que se enfrentaba y que actuaría con responsabilidad. La realidad muestra lo contrario: un Ayuntamiento paralizado, sin planificación y sin transparencia, con vecinos y vecinas pagando el precio de la improvisación y la falta de liderazgo».

«Puerto Real no puede permitirse más desgobierno. La ciudadanía exige responsabilidad y gestión seria, no promesas vacías ni excusas constantes», finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real