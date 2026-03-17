Presentación del libro ‘Investigación histórica no invasiva’ en el Centro Cultural San José

El Centro Cultural San José acoge este jueves 19 de marzo, a las 19:00 horas, la presentación del libro ‘Investigación histórica no invasiva: ensayo de aplicación en asentamientos romanos en la Hispania Meridional’, de Isabel Rondán-Sevilla, investigadora postdoctoral y profesora del área de Historia Antigua del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz.

La obra aborda nuevas metodologías de investigación aplicadas al estudio de asentamientos romanos en el sur peninsular, ofreciendo una mirada innovadora basada en técnicas no invasivas que permiten avanzar en el conocimiento histórico sin alterar los yacimientos.

El acto está organizado por el Ateneo Literario de Puerto Real y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, que invita a la ciudadanía a asistir y disfrutar de esta propuesta cultural vinculada a la divulgación científica y al patrimonio histórico.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real