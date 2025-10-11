El Ayuntamiento propone dar las llaves de los espacios deportivos a los clubes

La polémica por el cierre este fin de semana de los espacios deportivos de Puerto Real por la falta de personal funcionario en el Ayuntamiento de la Villa ha supuesto un cisma en el equipo de gobierno de Aurora Salvador.

De hecho, a primera hora de este viernes la Regidora puertorrealeña ha mantenido una reunión con carácter de urgencia con los representantes de los clubes afectados.

Según ha transcendido y ha podido saber Puerto Real Hoy, el próximo lunes habrá una reunión nuevamente con los clubes, aunque Aurora Salvador ha asegurado que, en las próximas semanas, no habrá este tipo de problemas y se abrirán las instalaciónes.

Habrá ahora que ver las reacciones por parte de los trabajadores a este tipo de iniciativas, si bien no se han podido conocer, hasta el momento por parte de este medio.

De momento, el Puerto Real CF ha tenido que suspender su encuentro de esta jornada en la Primera Andaluza (RFAF) ante el Trebujena CF por falta de personal en el campo de fútbol del IES Virgen del Carmen.

¿Otro episodio como Andy y Lucas?

Recordar que, en 2013, el Teatro Principal de Puerto Real se abrió para un concierto del dúo Andy y Lucas. Una celebración de un concierto que tuvo que ser desalojado y que acabó en los juzgados después de varias denuncias por parte de miembros de la oposición y de funcionarios del Ayuntamiento por cómo se había producido.

Aquello quedó finalmente archivado, con muchas de las partes contrarias a que así se hiciera, pero que podría repetirse dejando a los clubes como responsables de la apertura de las instalaciones municipales sin supervisión de los técnicos pertinentes.

El PP denuncia la «falta de gestión y responsabilidad»

Vicente Fernández, Concejal del PP en el Ayuntamiento de Puerto Real, ha señalado que esta medida “no solo demuestra la ineficacia y la falta de responsabilidad del equipo de gobierno, sino que además pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los usuarios y una falta de respeto a la profesionalidad de los trabajadores municipales”.

“Si se produjera un accidente o un incidente inesperado, no habría profesionales cualificados que pudieran atenderlo. Es una auténtica temeridad delegar funciones que deben estar bajo la supervisión de personal formado y responsable”, ha afirmado el portavoz popular.

Desde el Grupo Popular, han recordado que llevan meses advirtiendo de la falta de planificación y de la desatención que sufren las instalaciones deportivas municipales, una situación que ahora ha llegado a un punto insostenible. “Los ciudadanos de Puerto Real están teniendo demasiada paciencia con un gobierno que no gobierna. Este equipo ha demostrado que no tiene rumbo, ni proyecto, ni compromiso con los vecinos”, ha subrayado Fernández.

El portavoz popular ha insistido en que la labor de la oposición “es también aportar propuestas y construir soluciones reales”.

“Desde el Grupo Popular hemos ofrecido alternativas para mejorar la gestión y garantizar el mantenimiento de los servicios públicos, pero una vez más este gobierno ha preferido mirar hacia otro lado”, ha concluido.