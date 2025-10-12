Macarena Ramírez deslumbra en Puerto Real con su espectáculo ‘Espina’

Puerto Real se rindió al arte de Macarena Ramírez. La bailaora gaditana conquistó este fin de semana el Teatro Principal con su nuevo espectáculo, ‘Espina’, una propuesta intensa, simbólica y profundamente emocional que arrancó una ovación en pie del público tras casi hora y media de entrega sobre el escenario.

La actuación, enmarcada dentro de la programación de la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos, confirmó el gran momento artístico de la intérprete, que derrochó talento, fuerza y sensibilidad ante un teatro lleno hasta la última butaca.

Un viaje a través del dolor, la lucha y la belleza

‘Espina’ es una obra dividida en tres actos unidos por un mismo hilo conductor: el dolor como motor de creación, la lucha como acto de belleza y la espina como símbolo de lo que hiere y protege. A través de un lenguaje escénico que fusiona el flamenco tradicional con una visión contemporánea, Ramírez llevó al espectador por un recorrido íntimo y poético, donde cuerpo y alma dialogaron entre el compás y el silencio.

La bailaora, que se entregó “en cuerpo y alma desde que se subió a las tablas del coliseo de la calle Amargura”, según la nota de prensa, ofreció una interpretación vibrante, honesta y técnicamente impecable, acompañada de un elenco de músicos y cantaores que redondearon una puesta en escena de gran belleza visual y emocional.

Éxito rotundo en el Teatro Principal

El público de Puerto Real reconoció el talento de la artista con un largo aplauso final, que se convirtió en una muestra de cariño y admiración hacia una de las grandes figuras del baile flamenco actual. Con este estreno, Macarena Ramírez vuelve a reafirmarse como una de las voces más innovadoras del flamenco andaluz, capaz de conectar la tradición con la modernidad desde una sensibilidad única.

‘Espina’ no solo fue un éxito artístico, sino también una demostración de la fuerza cultural y flamenca de Puerto Real, que se consolida como una de las sedes destacadas de esta edición de la Bienal.