El Ayuntamiento de Puerto Real pide a Demarcación de Costas la «paralización del desalojo» en la Isla del Trocadero

El Ayuntamiento de Puerto Real reclama a la Demarcación de Costas la suspensión del proceso de desalojo de las casetas de la Isla del Trocadero, tras la notificación de apertura de 159 expedientes de recuperación de dominio público acordada el pasado 12 de enero.

La resolución concede diez días para abandonar el terreno y retirar las construcciones, aunque la mayoría de los afectados aseguran no haber tenido conocimiento previo del procedimiento.

Desde el Consistorio se solicita que Costas no avance en la aplicación de esta medida sin antes establecer un marco de diálogo y planificación que permita ordenar este espacio conforme a criterios medioambientales, sociales e históricos. El Gobierno local propone elaborar un plan conjunto que defina un uso compatible con la protección del entorno y reconozca el valor cultural de una actividad que forma parte de la identidad puertorrealeña.

El Ayuntamiento recuerda que las casetas del Trocadero, levantadas hace décadas por pescadores locales, representan un testimonio vivo de la pesca artesanal y de una forma de vida estrechamente vinculada a la Bahía. Por ello, el Consistorio considera que la recuperación de este espacio debe partir de la regulación de la actividad y no de su erradicación. La meta, subrayan, debe ser convertir la Isla del Trocadero en un referente medioambiental e histórico desde la colaboración entre administraciones.

Además, el Gobierno municipal ha recordado los asuntos pendientes con la Demarcación de Costas en otros puntos del litoral. En la zona del Río San Pedro persiste un problema derivado del relleno de Las Cabezuelas, que ha alterado la dinámica natural de la bocana, provocando pérdida de arena en la margen de las viviendas y afectando al ecosistema. También sigue pendiente la reparación del paseo de madera de la Playa de la Ministra, una actuación reclamada para garantizar la seguridad y el mantenimiento del frente costero.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

