«Mondeño, perdónalos porque no saben lo que hacen»

El pasado 16 de enero, el Colegio la Salle, en su teatro principal, daba luz al documental realizado a la figura de uno de los puertorrealeños más laureados del s.XX, Juan García Mondeño.

Este torero, nacido en la Villa de Puerto Real, marcó una época en el mundo taurino, grandes figuras de la tauromaquia lo tienen como un símbolo dentro de este mundo.

Sin embargo, Mondeño no solo representa la tauromaquia, sino también el ser víctima de la España más rancia, casposa y blanquinegra.

Fue torero por necesidad, debido a la falta de recursos familiares. El toreo fue una vía de escape ante su paupérrima situación.

Nació en una choza, donde tuvo que trabajar desde muy niño para poder sostenerse y al toreo lo usó como recurso para salir de esa penuria.

Además, su condición sexual era un «problema» en esa época, ya que los homosexuales no tenían ningún tipo de derechos e incluso eran encarcelados, tratados como enfermos, maltratados por el régimen y mal vistos para la sociedad. A toda esta situación, se tuvo que enfrentar Mondeño. Es decir, su vida se puede mirar desde muchas perspectivas, pero cuando el gobierno local, paupérrimo siempre en su gestión, utiliza solo una visión (cómo siempre), acomete este tipo de atropellos tanto a la dignidad de esa persona, sus familiares y amigos, como priva al pueblo de conocer a una de sus figuras más singulares.

El encuentro se produjo en el teatro de La Salle, debido a la negativa que tuvo el gobierno local de ceder dependencias municipales para poder proyectar el documental, simplemente por haber sido torero.

Este documental ha sido proyectado en Córdoba, Chiclana y pudo realizarse en Puerto Real gracias a una entidad privada que gracias a su gentileza y su buen hacer, favoreció las condiciones necesarias para que se proyectara, con la oposición del gobierno liderado por Aurora Salvador.

Señores/as del ejecutivo local, recuerden que, mal que les pese, gobiernan para todos, sois los malrepresentantes del pueblo, pero no por ello dejáis de ser ediles al servicio de TODA la ciudadanía. Habéis infringido en un sectarismo atroz y eso es de ser exactamente lo contrario de lo que pregonáis, que es ser DEMÓCRATAS, ya que con actitudes como estas, sois la antítesis de ello.

Mondeño se recordará siempre por su lucha, por su entrega, por su solidaridad, por vivir el amor entre iguales en una España rancia, por su ascenso social de la nada y su lucha antisistema en un mundo donde lo tuvo difícil y superó todas las vicisitudes que la vida le puso por delante.

Ah, también fue un gran torero.

Estudien, infórmense, pregonen con el ejemplo y no sean sectarios. La democracia está en peligro y actitudes como la vuestra la hacen tambalearse más aún. Y, por favor, no nos malrepresentéis y respeten a figuras como Mondeño que son santo y seña de Puerto Real.