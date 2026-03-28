El Ayuntamiento de Puerto Real decreta el cierre de La Cachucha

El Ayuntamiento de Puerto Real ha decretado el cierre preventivo al baño de la playa de La Cachucha después de que los últimos análisis sanitarios detectaran alteraciones en la calidad del agua. La medida, comunicada por la Junta de Andalucía, se enmarca en la campaña extraordinaria de control previa a la Semana Santa.

Según la información trasladada por la administración autonómica, el cierre responde a los resultados obtenidos en los controles rutinarios realizados en el litoral de Puerto Real. Aunque la playa se encuentra fuera de la temporada oficial de baño, el Consistorio ha optado por aplicar esta restricción con carácter preventivo para garantizar la seguridad de los usuarios.

Este cierre se produce apenas un día después de que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía hiciera públicos, este viernes, los resultados del muestreo extraordinario realizado en todo el litoral andaluz. En dicho informe se constata que, en general, las aguas presentan niveles adecuados de calidad conforme a la normativa vigente.

No obstante, el propio informe recoge incidencias puntuales en varias zonas de la provincia de Cádiz, entre ellas la playa de La Cachucha en Puerto Real, junto a otras como Bajo de Guía-Bonanza en Sanlúcar de Barrameda o Levante-Santa Bárbara Oeste en La Línea de la Concepción. Estas alteraciones se asocian principalmente a factores como los recientes temporales, los arrastres fluviales o el funcionamiento de aliviaderos.

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En el conjunto de Andalucía, la campaña ha incluido 368 muestreos en 357 puntos de control repartidos en 278 zonas de baño de 62 municipios, analizando parámetros microbiológicos como Escherichia coli y enterococos intestinales, además de indicadores visuales como la presencia de residuos o la transparencia del agua.

Los informes técnicos apuntan a que este tipo de episodios suele estar relacionado con factores meteorológicos adversos, especialmente tras los temporales y las intensas lluvias registradas en la Bahía de Cádiz en los últimos meses. Estas circunstancias pueden provocar arrastres y vertidos que alteran de forma puntual los parámetros microbiológicos del agua.

No es la primera vez que se produce una situación similar en esta zona del litoral. En años recientes, la playa de La Cachucha ya ha tenido que ser cerrada temporalmente en varias ocasiones debido a la presencia de bacterias como enterococos intestinales o E. coli, especialmente tras episodios de lluvias intensas. Estos cierres han sido siempre de carácter preventivo y se han levantado una vez que los niveles han vuelto a situarse dentro de los límites permitidos.

Desde el Ayuntamiento de Puerto Real se ha informado de que en los próximos días continuarán los controles analíticos en coordinación con la Junta de Andalucía, con el objetivo de comprobar la evolución de la calidad del agua y reabrir la playa lo antes posible.

El Consistorio ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, subrayando que la situación está bajo control y que todas las actuaciones se están desarrollando conforme a criterios estrictamente sanitarios y preventivos.