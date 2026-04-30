La Agrupación Musical Santa Cecilia de Sevilla volverá a sonar en Puerto Real acompañando al Cristo del Amor

La Hermandad del Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza de Río San Pedro ha anunciado oficialmente el acuerdo alcanzado con la Agrupación Musical Santa Cecilia de Sevilla para el acompañamiento musical del próximo Sábado de Pasión de 2027.

La noticia ha sido comunicada por la corporación a través de un comunicado oficial emitido por su Junta de Gobierno, en el que la hermandad expresa su agradecimiento a la formación sevillana «por el trato hacia nuestra hermandad, mostrando una gran profesionalidad y disposición para acompañar a nuestra cofradía».

No será la primera vez que la Agrupación Musical Santa Cecilia de Sevilla haga sonar sus sones en Puerto Real. La formación ya estuvo vinculada a la localidad entre los años 2009 y 2021, acompañando musicalmente al Paso de Misterio de la Entrada Triunfal de Jesucristo en Jerusalén, dejando un importante recuerdo entre los cofrades puertorrealeños.

Desde la Hermandad del Río San Pedro han mostrado además su deseo de que este acuerdo suponga «el comienzo de una relación fructífera para ambas partes», de cara a los próximos años.

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Con este anuncio, la cofradía continúa perfilando los preparativos de cara a su salida procesional del Sábado de Pasión de 2027, apostando por una formación musical con amplia trayectoria y conocida ya por la afición cofrade de Puerto Real.