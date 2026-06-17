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miércoles, 17 junio, 2026
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Puerto Real se moviliza por el Día Internacional de las Personas Refugiadas

Redacción
By Redacción
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Puerto Real se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Personas Refugiadas con la organización de una manifestación que tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio a las 11:00 horas.

La marcha partirá desde el parque de El Porvenir y recorrerá varias calles del centro de la localidad, con el siguiente itinerario: Sagasta, De la Plaza y Nueva, para finalizar en el Paseo Marítimo. Allí, en la plaza Almudena Grandes, se procederá a la lectura de un manifiesto en defensa de los derechos de las personas refugiadas y en reivindicación de políticas solidarias e inclusivas.

Esta iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento y la Plataforma Puerto Real Solidaria, dentro de su compromiso con la sensibilización social y la defensa de los derechos humanos.

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Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar en esta convocatoria, que busca visibilizar la situación de millones de personas desplazadas en todo el mundo, así como promover una cultura de acogida y solidaridad en la localidad.

El acto se enmarca en las actividades que, a nivel internacional, recuerdan cada año la importancia de proteger a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares debido a conflictos, persecuciones o situaciones de extrema vulnerabilidad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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