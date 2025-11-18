Los Jardines de El Porvenir se convierten este sábado en una galería de arte al aire libre con la nueva edición de ‘IN SITU’

Este sábado 22 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, los Jardines de El Porvenir acogerán una nueva edición de ‘IN SITU’, una cita con el arte organizada por La Máquina Creativa en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Real.

Durante toda la jornada, que se prolongará hasta las 19:00 horas, este espacio se transformará en una auténtica galería de arte al aire libre, donde un total de 35 artistas mostrarán sus obras y realizarán creaciones en vivo (dibujos, esculturas, pinturas…). La cita retoma así sus orígenes, sacando los talleres a la calle, tal y como indicaba el presidente de la Máquina Creativa, Jonathan Beas, quien comentaba que además, el público tendrá ocasión de votar por el banco taller que más le guste. El premio, una cena para dos en cualquiera de los siete restaurantes que colaboran en el proyecto “Arte y gastronomía intergeneracional” se entregará al final de la jornada. Asimismo, entre los visitantes que hayan votado se sorteará otra cena para dos.

En esta edición IN SITU contará con la actuación del grupo de baile ‘Ria pitá’ (12:00h), el desfile performance de moda conceptual y reivindicativa ‘Almas impresas’ de José Herrera y Jaime Zamora (13:00h), una batalla de dibujantes (14:00h), la lectura de poemas a cargo del Ateneo Literario de Puerto Real (15:00h) y música en directo con el ‘Dúo Rosswood’ (16:00h). Además, habrá un espacio reivindicativo dedicado a la Guerra de Palestina porque, «IN SITU no solo es un día festivo y alegre sino también para reivindicar», tal y como comentaba el presidente de la entidad organizadora.

La concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, destacaba que la sinergia con otras entidades contribuirán a enriquecer la actividad e invitaba a la ciudadanía a acudir al evento para apoyar a nuestros artistas, su creatividad y su talento.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real