De Confluencia Izquierdista a Portavoces del ICO

“Me gustaría recordar que de los 17 millones de remanente, ya se han destinado 12 a pagar deuda, lo que quieren con estos 4 millones es amortizar deuda de manera anticipada… Hay que recordar que los que estamos aquí sentados debemos ser buenos gestores y mejores políticos y tenemos que emplear el dinero en cubrir las carencias que sufre nuestro pueblo. Por ello os pedimos que dejéis de ser técnicos municipales para ser buenos y eficientes políticos…Ustedes equipo de gobierno del ayuntamiento de Puerto Real, sigan dirigiéndose como portavoces del ICO, que nosotros estaremos aquí para ser los portavoces de la ciudadanía…”.

Con una intervención más larga, pero igual de contundente, se dirigía un convencido edil municipal desde la oposición al equipo de gobierno formado por PSOE y AXSI. Este edil, actual concejal de Hacienda, estaba convencido que la deuda pública no se debía pagar con el remanente, que este debía ser para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Pues bien, de nuevo nos han ENGAÑADO. En agosto, además de dejar todo empantanado (lean el artículo de Álvaro Quirós en este medio y lo entenderán), el equipo de gobierno se erige como portavoces de los banqueros para hacer exactamente lo CONTRARIO de lo que prometieron. La Confluencia de Izquierda para la Gente ha decidido cambiar de nombre, y directamente han pasado a llamarse LOS PORTAVOCES DEL ICO (Instituto de Crédito Oficial).

Dicho esto, Puerto Real tiene en su ayuntamiento una sucursal del ICO, liderados por sus portavoces, que dejan a la gente a la deriva y acatan las directrices de sus verdaderos dirigentes. Ustedes han vuelto a MENTIRLE A LA GENTE. Además, los portavoces del ICO nos muestran la cruda realidad de sus jefes y ante la necesidad de recaudar fondos para, como buenos empleados domesticados, ejerzan sus funciones, deben pagar, así que para ello, hace pocos días sacan su verdadera cara y suben el agua y la basura: el despropósito continúa.

José Alfaro ha cogido a un “hombre de bien” e hizo referencia a lo que dijo el ministro de hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera, José Calvo Sotelo: “Haz lo que debas, aunque debas lo que hagas”. Y a este deber es a lo que el gobierno municipal se ha acogido, buen “referente izquierdista” (nótese la ironía). Y sí, lo dijo José Calvo Sotelo y NO, no lo dijo Julio Anguita. Este ha sido el remate, y es que el referente histórico al que se acoge el gobierno local para justificar su desdicha es un hombre conservador, de derechas y de los más reaccionario. Así va este pueblo.

Como bien dice el PCE (Partido Comunista de España) en sus redes sociales: cuando vayan a trabajar y salgan más tarde, recuerden quien votó en contra de que la salida de su trabajo no se produzca antes con el mismo salario.

Puertorrealeños, hagan lo mismo dentro de dos años, recuerden este despropósito.