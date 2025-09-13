Navantia construirá dos nuevos BAM en Puerto Real con una inversión de 700 millones

El Gobierno ha confirmado un nuevo contrato para Navantia que supondrá un importante impulso para la Bahía de Cádiz. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado la construcción de dos nuevos buques de acción marítima (BAM) en el astillero de Puerto Real, con una inversión total de 700 millones de euros.

Según explicó la ministra, este encargo del Ministerio de Defensa permitirá la creación de “2.000 empleos directos e indirectos” y garantiza carga de trabajo asegurada hasta el año 2030 para las instalaciones gaditanas.

Un reconocimiento a la excelencia de Navantia

Durante su visita a la Zona Franca de Cádiz, Montero destacó que Navantia “se caracteriza por su excelencia y por la capacidad de conquistar unos mercados muy complicados también a nivel internacional”. Además, subrayó “el esfuerzo” que está realizando el Ministerio de Defensa para reforzar la industria naval en la provincia, lo que supone, en sus palabras, “una buena noticia para la Bahía de Cádiz”.

Más carga de trabajo para los astilleros gaditanos

Los astilleros de Puerto Real ya contaban con una amplia cartera de pedidos. Actualmente, trabajan en la construcción de un BAM especializado en intervenciones subacuáticas para las Fuerzas Armadas españolas, además del mantenimiento del portaaviones Juan Carlos I.

A ello se suma el contrato de su filial británica para fabricar partes de tres buques de apoyo logístico para la Royal Navy, consolidando así la presencia internacional de la compañía.

En conjunto, Navantia acumula pedidos de Defensa por más de 8.000 millones de euros, la cifra más alta de su historia. Sus principales clientes, además de España, son Canadá, Australia, Reino Unido y Arabia Saudí.

Contexto político: el PSOE-A reivindica inversiones

El anuncio se produce en el marco de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, celebrada este viernes en El Puerto de Santa María. Con la presencia de María Jesús Montero, los socialistas andaluces han querido destacar lo que consideran “tres buenas noticias” para la provincia en materia de inversión y cesión de terrenos.

En este sentido, el PSOE-A ha contrapuesto estas iniciativas a lo que califican como un “ataque” del presidente andaluz, Juanma Moreno, a la educación especial, insistiendo en la apuesta del Gobierno central por fortalecer los servicios públicos e impulsar la industria en Andalucía.