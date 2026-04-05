Comienzan las obras de la segunda fase del Aula Medioambiental del Vivero Municipal de Puerto Real

Han comenzado las obras correspondientes a la segunda fase del Aula Medioambiental del Vivero Municipal de Puerto Real, financiadas a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA 2025) de la Diputación de Cádiz.

La intervención cuenta con una inversión de 53.915 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Se trata de una actuación que da continuidad al proyecto municipal para completar la creación del Aula Medioambiental y la transformación de su entorno, un espacio educativo y natural orientado a la sostenibilidad, la participación ciudadana y la recuperación del patrimonio verde de la localidad.

El proyecto se enmarca en las actuaciones municipales presentadas a la convocatoria del PROFEA del pasado año, cuya ejecución se desarrolla durante el presente ejercicio 2026.

El Aula Medioambiental se ubica estratégicamente dentro del Vivero Municipal, junto al Reflejo Verde y en un entorno de alto valor natural, próximo al Pinar de María, Pinaleta Delqui y el Parque de Las Canteras. Este emplazamiento refuerza la red de espacios públicos vinculados a la educación ambiental y a la conservación de los recursos naturales de la localidad.

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Las obras incluyen la adecuación exterior del edificio, mejoras en los accesos para garantizar la accesibilidad universal, pavimentación mediante solera, canalizaciones eléctricas, la creación de dos balsas de agua impermeables para plantones, movimiento y nivelación del terreno, así como la instalación de un invernadero prefabricado de 30 metros cuadrados. En conjunto, el aula y el nuevo invernadero ocuparán una superficie de unos 320 metros cuadrados destinados a la educación medioambiental y al desarrollo de talleres tanto en el interior como al aire libre.

Una vez concluidos los trabajos, el espacio incorporará elementos de cubiertas verdes, jardines verticales y soluciones que mejoren su confort térmico y ecológico. El Aula Medioambiental será gestionada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Puerto Real, el Grupo Energético GEN y las asociaciones medioambientales de la localidad, consolidándose como un referente local en materia de sostenibilidad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real