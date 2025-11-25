Celebrada la asamblea anual de la Asociación de Reyes Magos y Personajes de la Navidad

El pasado jueves, en el colegio San Juan Pablo II-Santo Ángel, tuvo lugar la asamblea anual de la Asociación de Reyes Magos y Personajes de la Navidad de Puerto Real.

En dicho acto quedó aprobada el acta anterior y se presentó el balance de cuentas de dicha entidad benéfica que en la actualidad congrega a unos 60 asociados.

El presidente, Rafael Rosendo, informó de las actividades que se han celebrado después de las pasadas navidades, y que se han centrado en la atención a los tres centros asistenciales de nuestra ciudad: Residencia Vedruna y Filipenses, quedando pendiente una con Asprodeme.

Se informó también de la suspensión del festival benéfico que se iba a celebrar en el Teatro Principal que, con todo el aforo cubierto, no se pudo celebrar debido a problemas laborales del personal municipal.

A continuación, se pasó a informar de las actividades prevista para las próximas navidades y Reyes Magos:

El 28 de noviembre se colaborará con la ‘Asociación Sonrisas que mueve el mundo’, en la cena benéfica que organizan, produciéndose en dicho acto el relevo de los personajes de la Navidad de este año.

Al día siguiente, 29 de noviembre, la Asociación portorrealeña de Reyes Magos y personajes de la Navidad, organiza una Zambomba en colaboración con la empresa Daex Producciones en la calle Vaqueros, zona comprendida entre la calle Amargura y Ribera del Muelle. En este evento se recogerán juguetes para su distribución entre las familias más necesitadas de nuestra localidad.

También se han ofrecido a donar juguetes varias zambombas familiares para que ningún niño y niña se queden sin regalos en nuestra ciudad. En este sentido, los días 11 y 12 de diciembre tendrá lugar un acto de recepción de juguetes en Navantia Puerto Real.

Un acto novedoso para esta Asociación es la edición por primera vez de un cartel anunciador de la Gran Cabalgata de Reyes Magos, que se presentará el sábado día 13 de diciembre en el Centro Cultural San José, obra del fotógrafo José Antonio Tomás y financiado por Asesoría Carrión.

La presentación de dicho cartel correrá a cargo de Belén Rosendo, de Tele Puerto Real. En dicho acto actuará el coro de villancicos del Centro de Día de Mayores ‘Nuevo Renacer’, que se ha ofrecido desinteresadamente a colaborar en este acto.

Para el día 5 de enero por la mañana se tiene prevista en colaboración con ‘Sonrisas que mueven al Mundo’ una entrega de regalos en el Hospital Universitario de Puerto Real y por la tarde, en la Gran Cabalgata de Reyes, colaborar en darle mayor realce y esplendor a la misma con la aportación del grupo de animación ‘La Danza del Sur’, que dirige la puertorrealeña Lourdes Tenorio y de una Charanga Musical que aporta el Rey Gaspar, socio de nuestra entidad, y alguna sorpresa más durante el itinerario de la Cabalgata.

Al finalizar la misma, en el Centro Administrativo Municipal (CAM), se le impondrá la insignia de la Asociación a los 6 personajes de la Navidad de Puerto Real.

En estas navidades, además de colaborar con las tres entidades: Asprodeme, Residencia Vedruna y Centro Filipenses, los juguetes que se recojan irán destinados a las diferentes Cáritas de Puerto Real, que lo distribuirán a las familias más necesitadas.

En estos días la Junta Directiva se encuentra realizando gestiones con empresas de Puerto Real, solicitándoles ayuda para financiar todas estas actividades y sobre todo en la atención a las personas necesitadas de nuestra ciudad.

FUENTE: Asociación de Reyes Magos y Personajes de la Navidad de Puerto Real